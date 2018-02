Oulusta lähtee noin sata henkilöä mielenilmaukseen Helsinkiin – Pohjois-Suomessa lakon piirissä noin 12 000 Teollisuusliiton jäsentä

SAK järjestää perjantaina Helsingissä mielenilmauksen, jonka tarkoituksena on vastustaa hallituksen lanseeraamaa aktiivimallia.

SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija Vesa Saarinen Oulun aluetoimistolta kertoo, että Oulusta lähtee noin sata ihmistä mielenilmaukseen.

– Kolme bussia lähtee. Väkeä on mukana tasaisesti kaikista liitosta.

Rovaniemeltä mielenilmaukseen lähtee kaksi bussia ja Kajaanista yksi. Saarinen kertoo, että osa pohjoisen väestä menee Helsinkiin junalla.

Auto- ja kuljestusalan AKT ja Rakennusliitto ovat tehneet mielenilmauksen vuoksi lakkopäätöksen. Kyseisten liittojen jäsenille perjantai on siis lakkopäivä. Saarinen sanoo, että erityisesti AKT:n päätös heijastuu kansalaisten arkeen.

– AKT on linjannut koululiikenteen sekä tietyt linjat lakon ulkopuolelle. Muuten linjaliikenne on pysähdyksissä.

Oulun seudun linja-auto vuoroista noin 90 prosenttia ajetaan normaalisti perjantaina.

Pohjoisen teollisuuslaitoksissa lakkoillaan

– Kyllä lakko näkyy laajasti myös Teollisuusliiton Oulun ja Lapin sektorilla. Olemme kartoittaneet, minkä verran huomenna on ihmisiä jäämässä pois töistä, ja lähes 12 000 on alueen isommista yrityksistä lakon piirissä. Pienemmät toimijat on vielä kartoittamatta, mutta monet ovat ilmoittaneet olevansa myös mukana, kertoo teollisuusliiton aluepäällikkö Liisa Kirveskari.



– Alueen isoimmat Teollisuusliiton työpaikkojen työntekijät ovat lakkoon lähdössä. On työpaikkoja , joissa on töitä, jotka on julistettu lakon ulkopuolelle, koska niissä prosessin alasajo ja uudelleen käynnistäminen voivat viedä päiviä.



Kirveskari pitää arvioita taloudellisista vahingoista liioteltuina.



– Loppusumma ei ole sitä luokkaa, mitä julkisuudessa on annettu ymmärtää.



Kirveskari pitää tärkeänä, että myös pohjoinen on mukana ilmaisemassa mieltään, vaikkei kaikki pääkallopaikalle mukaan pääsekään.



– Näen erittäin tärkeänä, että lakossa mukana olevat haluavat osoittaa tukensa työttömille hallituksen toimien vuoksi. Se on myös viesti työttömille, että he eivät ole yksinään! Meistä kukaan ei voi tietää, koska itse kukin on samassa tilanteessa.

"Työttömiä kyykytetään"

Saarinen sanoo, että paikallisia mielenilmauksia hänen tiedossaan on muutamia. Esimerkiksi Rakennusliitolla on joissakin kaupungeissa soppatykkitapahtumia.

Saarisen mukaan mielenilmauksen viesti on se, että ammattiliitot eivät halua, että työttömiä kyykytetään.

– Aktiivimallia pitää muuttaa kannustavammaksi. Nyt se on pelkkää keppiä, ei porkkanaa.

Samoilla linjoilla on varapääluottamusmies Timo Mällinen SSAB:n Raahen tehtaalta.



– Kaikki ymmärtää, että aktiivimalli tässä lakon taustalla on. Kun kiky-sopimus tehtiin, hallitus lupasi, että ei tule lisäleikkauksia, eikä heikennyksiä työttömyysturvaan. Hallitus on tässä se, joka on rikkonut sopimuksensa, Mällinen sanoo.



– Aktiivimalli pitää perua tai neuvotella uusiksi. Ei se tällekään mallille voi jäädä.



Raahessa SSAB:n terästehtaalla lakon piirissä on noin 1000 työntekijää.



– Työnantajapuoli ymmärtää kyllä, miksi tämä tapahtuu. Siitä ei ole ollut erimielisyyttä.



– On puhuttu, että ay-liike on vain työssäkäyvien edunvalvoja. Mutta kyllä se niin on, että kyse on koko jäsenistön edunvalvonnasta. Ja tämä on paras ja oikea tapa osoittaa se. Me kaikki olemme potentiaalisia työttömiä.

18 tuntia töitä kolmessa kuukaudessa

TE-toimiston mukaan aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan täytyy kolmen kuukauden aikana tehdä töitä 18 tuntia, olla viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa tai ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 241 euroa. Jos nämä ehdot eivät toteudu työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia.

Työttömyysetuus ei voi pienentyä enempää kuin 4,65 prosenttia normaalitasosta. Sen jälkeen työttömyysetuus joko pysyy samana tai nousee normaalille tasolle seuraavilla tarkastelujaksoilla.

Aktiivimalli tuli voimaan tämän vuoden alussa.