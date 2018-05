Oulussa yritetään paikata tieto- ja viestintäalan osaajapulaa, yliopistossa alkaa uusi muuntokoulutus

Oulun yliopistossa alkaa ICT-alan muuntokoulutus, joka on suunnattu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille ihmisille. Koulutuksen haku ajoittuu toukokuulle, ja sen kautta Oulun yliopisto ottaa 169 uutta opiskelijaa.

Syyskuussa 2018 alkaa kaksivuotinen muuntokoulutus. Se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Verkostossa on mukana yhteensä kahdeksan suomalaista yliopistoa. Lisäksi Oulun yliopisto on saanut rahoituksen ICT-alan muuntokoulutukseen, jonka se toteuttaa yhteistyössä neljän ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutuksissa on tarkoitus uudistaa opiskelijoiden aiempaa osaamista. Koulutus on suunnattu heille, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon ja joilla on edellytyksiä suorittaa ylempi korkeakoulututkinto enintään kahdessa vuodessa.

Ohjelmistoalalla arvioidaan olevan noin 7000 osaajan vaje.

Hakuaika Oulussa järjestettäviin koulutuksiin on 7.–25. toukokuuta. Haun kautta Oulun yliopistossa täytetään 110 tietotekniikan koulutuspaikkaa, 40 tietojenkäsittelytieteen paikkaa sekä 19 tuotantotalouden paikkaa.

Oulun yliopistossa alkoi jo joulukuussa tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus työvoimakoulutuksena. Tähän koulutukseen valittiin 25 opiskelijaa. Hakijoita oli 70.