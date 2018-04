Oulussa vappuhäiriköintiin sortuvan aamu voi valjeta Raahen putkassa

Edellisten vuosien tapaan Oulun poliisi valvoo tehostetusti vapun juhlintaa. Liikkeellä on normaalia enemmän poliisipartioita, jotka kohdistavat valvontaansa alueille ja paikkoihin, joissa ihmiset kokoontuvat juhlimaan vappua.

Poliisi huomauttaa, että erilaiset kulkueet voivat ajoittain ruuhkauttaa liikennettä erityisesti Oulun keskustassa.

Vapun aikana päihteet näyttelevät usein suurta osaa poliisin tehtävissä. Poliisin puuttumiskynnys häiriökäyttäytymiseen ja julkijuopotteluun onkin matala.

– Toivomme ihmisiltä vastuullista juhlintaa siten, että kunnioitetaan ja otetaan muut juhlijat huomioon. Häiriköinti ja roskaaminen eivät nostata juhlatunnelmaa. Kannetaan vastuu niin läheisistä kuin itsestämmekin, toivoo ylikomisario Arto Autio.

Päihteiden nauttiminen ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Poliisi kehottaa vanhempia sopimaan selvät pelisäännöt juhlintaan. Vanhempien on tiedettävä, minne lapset menevät, kenen kanssa sekä milloin he tulevat kotiin. Vanhempien on huolehdittava myös siitä, että lapset eivät saa alkoholia haltuunsa.

– Vanhemmilla on kasvatus - ja valvontavastuu lapsistaan, Autio korostaa.

Aamu voi valjeta Raahen poliisivankilassa

Oulun seudulla häiriöksi oleva täysi-ikäinen vapun juhlija kyyditään ensisijaisesti Haukiputaalle moduuliputkaan.

Poliisin mukaan Haukiputaalla säilöönottotilat täyttyvät kuitenkin nopeasti, joten todennäköisin osoite häiriöksi olevalle on Raahen poliisivankila.

Vappujuhlat näkyvät liikenteessä. Vappupäivänä 1. toukokuuta on poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä ainakin Oulussa, kun keskustan läpi ajavat vanhat autot ja motoristit poliisivetoisesti.

Kulkueet ovat liikkeellä noin kello 12.30–15.30.

Oulun Raatissa koulupoliisi on tavattavissa koko perheen vapputapahtumassa kello 10–14.

Oulun poliisilaitos järjestää myös 18 tunnin mittaisen Twitter-rallin alkaen klo 18 vappuaattona. Virkavalta kertoo Oulun poliisilaitoksen alueen poliisin mahdollisimman reaaliaikaisesti ja kattavasti Twitterissä vappuaattona kello 18–04 ja vappupäivänä klo 9–17. Aihetunniste Twitter-rallissa on #oplvappu18.