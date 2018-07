Oulussa uinninvalvojille riittää hommia, mutta häiriökäyttäytymiseen ei juuri tarvitse puuttua – "Oululaiset osaavat pääsääntöisesti käyttäytyä hyvin"

Kalevalle alkuviikosta lähetetyssä viestissä ihmeteltiin nuorten uimareiden käyttäytymistä Ouluntullin kalliomontulla. Joukko lapsia ja nuoria oli noussut joukolla keskellä lampea kelluvalle puiselle lautalle. Uinninvalvojan käsky poistua lautalta niin suurella joukolla kaikui kuuroille korville.

Tapaus puhutti myös sosiaalisessa mediassa, muutama paikalla ollut päivitteli tilanteen näyttäneen vaaralliselta. Joku ehdotti uinninvalvojien määrän lisäämistä ratkaisuna mahdollisesti vaaralliseen käytökseen.

Paikalla ollut uinninvalvoja kertoo, että kun huudot eivät olleet tehonneet, oli myös poliisille soitettu. Tämä oli saanut ison osan nuorista luopumaan leikistä.

Valvojan mukaan ilman vanhempia rannalla olevat lapsi- ja nuorisojoukot ovat aiemminkin aiheuttaneet ongelmia montulla. Turvallisuus ja järki unohtuvat hänen mielestään turhan usein. Pelastustehtäviin valvojan tarvitsee kuitenkin lähteä harvoin.

Joskus lasten kanssa tulee ongelmia, vaikka vanhemmat olisivat paikalla. Esimerkiksi kalliomontun toiselle puolelle yritetään uida, vaikka se ei ole sallittua ilman apuvälineitä. Aikuiset ja lapset ovat muutenkin usein eri puolilla monttua.

– Uimavalvoja nähdään virheellisesti lapsenvahtina, vaikka viime kädessä vastuu lapsista on vanhemmilla, valvoja kertoo.

Uinninvalvoja ei halua nimeänsä julki.

Kalliomontun uimarannalla on valvontaa tiistaista lauantaihin kello 12 – 20. Paikalla on vain yksi uinninvalvoja. Sunnuntaisin ja maanantaisin valvontaa ei ole lainkaan. Valvonta-ajan ulkopuolella ongelmia aiheuttavat myös alkoholia nauttivat nuoret, jotka heittelevät monttuun ja sen ympäristöön pulloja ja tölkkejä.

Oulussa valvontaa Tuirassa ja Nallikarissa

Rannoille kerääntyy nyt helteillä ihmisiä ruuhkaksi asti. Joutuvatko uinninvalvojat kaitsemaan uimareita ja auringonpalvojia?

Oulussa uinninvalvojia on Nallikarin ja Tuiran uimarannoilla. Kummallakin rannalla valvojat ovat kesäisin töissä joka päivä kymmenestä kuuteen.

Nallikarissa toista kesää uinninvalvojana työskentelevä Maija Honkanen kertoo, että Nallikarin rannalla käyttäydytään hyvin. Hän ei ole kohdannut työssään uimarannalla vaaratilanteita tai häiriökäyttäytymistä.

– Se on melko yleistä että rannalla menee ihmisiä hukkaan. Lapset eksyvät vanhemmistaan ja me valvojat sitten autamme. Välillä laitetaan laastareita pieniin haavoihin, eli ei mitään vakavaa.

Honkanen ei ole joutunut edes puuttumaan rannalla kävijöiden käyttäytymiseen tai saanut valituksia muiden käytöksestä.

– Viime kesänä yksi henkilö tuli sanomaan, että joku toinen oli rannalla koiran kanssa, mikä ei ole sallittua.

Nallikarin uimarannalla on kesäisin töissä kaksi vastaavaa uinninvalvojaa. Lisäksi rannalla on vaihteleva määrä kesätyösetelillä palkattuja valvojia. Honkanen kertoo, että tällä viikolla rannalla on ollut jopa neljä valvojaa. Hän kokee, että määrä on sopiva, tosin joskus viikonloppuisin kahdella uinninvalvojalla pitää todella kiirettä.

Tuiran uimarannallakin on pääosin rauhallista, kertoo uinninvalvoja Juhani Tolonen.

– Toisaalta nyt kun on hellekelit, rannalle tulee myös alkoholia nauttivia ihmisiä. Suurin osa osaa ottaa niin, ettei siitä aiheudu muille haittaa, mutta osalla se taas menee yli.

– Me uinninvalvojathan emme ole mitään järjestyksenvalvojia, eikä meillä ole oikeutta poistaa ketään rannalta. Silloin tällöin kun joku siellä humalassa häiriköi, me soitamme poliisin paikalle.

Lisäksi Tolosen täytyy silloin tällöin puuttua nuorison väliseen nahisteluun tai lintujen ruokkimiseen. Hänen mukaansa ihmiset käyttäytyvätkin pääosin hyvin ja hän kertoo, että käyttäytyminen on jopa parantunut niiden seitsemän vuoden aikana, joina hän on toiminut uinninvalvojana.

– Kyllä oululaiset osaavat pääsääntöisesti käyttäytyä hyvin.

Myös Tuiran rannalla uinninvalvojia on aina töissä vähintään kaksi, tänä kesänä Tolosen mukaan useina päivinä jopa kolme.

Miten sinun mielestäsi rannalla tulisi käyttäytyä, jotta kaikki voisivat nauttia olostaan? Mikä on uimarantojen etiketti? Käyttäydytäänkö Oulussa sen mukaisesti?