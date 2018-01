Oulussa perustetulla kuntokeskus Liikulla hurjat tavoitteet: Aikoo 50 keskuksen valtakunnalliseksi ketjuksi

Oulussa perustettu ja kaupungissa tällä hetkellä kolmen keskuksen voimin toimiva kuntokeskus Liikku aikoo laajentua maanlaajuiseksi ketjuksi.



Viimeisimmät etapit tällä tiellä ovat tammikuussa toimintansa aloittanut uusi kuntokeskus Seinäjoella ja helmikuussa avautuva toimipiste Haukiputaalla.

Alkuvuodesta avataan keskukset myös Porissa ja Kaarinassa, yhtiö kertoi maanantaina.



Nyt Liikku toimii viidellä paikkakunnalla, mutta kuluvan vuoden aikana tarkoitus on laajentaa toiminta 20 kuntokeskuksen ketjuksi.



Viiden vuoden tähtäin on tätäkin kunnianhimoisempi: jopa 50 keskusta ympäri Suomea.



Kotimaisessa omistuksessa olevan Liikun perustajat ovat Johanna ja Heikki Riihijärvi. Yritys aloitti vuonna 2010. Edellisen tilikauden liikevaihdokseen yhtiö kertoo 2,6 miljoonaa euroa.



Yhtiön mukaan se on jo kasvanut jäsenmäärillä mitattuna Pohjois-Suomen suurimmaksi alan toimijaksi.



Valtakunnallista laajentumista tuli loppuvuodesta 2016 vauhdittamaan terveys- ja hyvinvointialan konserni COR Group, joka hankki yrityksestä enemmistöosuuden. Myös Riihijärvet jatkoivat omistajina.



– Keskuksissamme on kaikkiaan lähes 8 000 jäsentä ja määrä kasvaa koko ajan, toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi kertoo tiedotteessa.



Uusin keskus aukeaa helmikuussa Haukiputaan keskustassa. Kirkkotiellä olevaa reilun tuhannen neliön tilaa remontoidaan parhaillaan.