Oulussa on yhdeksän grillauspaikkaa ja kymmeniä nuotiopaikkoja – pitääkö grillauspaikalle viedä omat puut?

Oulussa on yhdeksän grillauspaikkaa ja lähes 40 nuotiopaikkaa. Kaupungin sivuilta ei kuitenkaan selviä, mille paikoille tarvitsee mennä omien halkojen kanssa.

Metsäpalovaroitukset rajoittavat myös kaupungin ylläpitämien tulentekopaikkojen käyttöä.

Mitä eroa on grillauspaikalla ja nuotiopaikalla, ylläpitovalvoja Niina Toivonen Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista?

– Yleinen jako on, että grillauspaikat sijaitsevat asemakaava-alueilla puistoissa, ja niihin pitää itse tuoda omat polttopuut tai hiilet. Grillauspaikat löytyvät Hollihaasta, Kuusisaaresta, Meri-Toppilan puistosta, Tukkisaaresta, Pakkalanrannasta ja Hupisaarilta Kiikkusaaresta. Nuotiopaikat sijaitsevat useimmiten asemakaava-alueen ulkopuolella luontopolkujen varressa. Niihin kaupunki pääsääntöisesti toimittaa puut.

Voiko metsäpalovaroituksen aikaan käyttää kaupungin grillaus- ja nuotiopaikkoja, riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitokselta?

– Nykyisessä lainsäädännössä avotulenteko on kielletty metsäpalovaroituksen aikaan. Vanhassa lainsäädännössä sanottiin, ettei avotulta saa sytyttää metsään tai metsämaan läheisyyteen, jos vaarana on tulen leviäminen. Nykyinen lainsäädäntö on tiukempi avotulenteon osalta. Sen mukaan avotulta ei yleensäkään saa sytyttää, jos tulipalon vaara on kuivuuden, tuulen tai muun syyn vuoksi ilmeinen. Lainsäädäntö huomioi sen, että nuotiosta alkanut palo leviää erityisen kuivissa olosuhteissa rakennuksiin siinä missä metsäänkin. Lakia voidaan siis tulkita siten, ettei näissä kaupungin grillaus- ja nuotiopaikoissa saa tehdä tulta metsäpalovaroituksen aikaan.

Millaisia tehtäviä kaupungin tulentekopaikat aiheuttavat?

– Aika harvoin tulee palolaitokselle tehtäviä näiltä varsinaisilta tulentekopaikoilta. Usein ne ovat tarkistustehtäviä. Eniten tehtävät liittyvät siihen, että joku on tehnyt tulen sopimattomaan paikkaan. Tulta ei saa sytyttää esimerkiksi kaupunkialueen nurmelle senkään takia, että siihen tarvitaan maanomistajan eli kaupungin lupa. Näille kaupungin grillaus- ja nuotiopaikoille lupaa ei tarvita.