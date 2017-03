Oulussa nautiskeltiin kantohangista, myös uusi viikko alkaa aurinkoisena

Sunnuntaina Oulun seudulla saatiin nauttia auringonpaisteesta ja hankiaisista. Kalevan lukijat ovat lähettäneet runsaasti kuvia sunnuntain ulkoiluretkiltä.

Meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta kertoo, että yhtä komea päivä on luvassa myös maanantaina. Aurinko paistaa ja pakkasyön jälkeen hanki kantaa hiihtelijää.

– Yöt ovat kylmiä. Ensi yönä Lapissa voi laskea pariinkymmeneen pakkasasteeseen.

Tiistaina Oulussa on jo pilvisempi päivä. Illalla tai viimeistään keskiviikon vastaisena yönä alkaa sade.

– Sateen olomuoto on pienestä kiinni, ehkä räntänä se on odotettavissa, Saarikalle arvioi.

Keskiviikko on epävakainen päivä, mutta viikonloppua kohti sää kuivahtaa. Etelä-Suomessa on selkeää, mutta maan pohjoisosien osalta ennuste on vielä epävarma.

– En varmuudella sanoisi, että on aurinkoista. Matalapaine voi tulla häiriköimään, Saarikalle sanoo.

Päivälämpötilat ovat koko viikon nollan tuntumassa tai hieman plussan puolella.

Katso paikkakuntakohtaiset sääennusteet Kalevan sääsivulta.

Katso lukijoiden kuvia kevätpäivän vietosta.