Oulussa keskustellaan sisällissodasta – mukana Paleface, joka on saanut useita tappouhkauksia

Oulussa järjestetään tiistaina keskustelutilaisuus vuoden 1918 sisällissodasta.



Kalevan ja Yle Oulun järjestämässä paneelikeskustelussa pureudutaan sisällissotaan, jonka päättymisestä tulee samana päivänä kuluneeksi sata vuotta.



Historioitsija Teemu Keskisarja, rap-artisti Paleface eli Karri Miettinen ja professori Tiina Kinnunen muistelevat verisen sodan kauheuksia ja pohtivat muun muassa sitä, miten Suomi eheytyi ja selvisi siitä.



Palefacen mielestä sisällissotaa ei pidä hävetä tai yrittää kieltää sen olemassaoloa, vaan se pitäisi nähdä olennaisena vaiheena itsenäisen Suomen historiaa.



–Olimme kaoottisessa tilanteessa 100 vuotta sitten. Mutta nousimme siitä ja meistä tuli merkittävä kansalaisvapauksien ja edistyksen maa.



Hän painottaa, että sisällissodasta ei pidä luoda ja ylläpitää mustavalkoista yksiselitteistä kuvaa, jossa tapahtumat olisivat edenneet johdonmukaisesti.



–Sisällissota oli kaoottinen ja sekava, amatöörien sota. Nuoret ihmiset joutuivat tekemään sen aikana hyvin epätoivoisia ratkaisuja. Sodan kronologia luodaan aina jälkikäteen.

"Tappouhkauksia mitä pienimmistäkin syistä"



Kulttuuritalo Valveen kahvilassa pidettävässä keskustelutilaisuudessa analysoidaan myös Suomen nykytilannetta. Panelistit pohtivat, säilyykö maa kahtia jakautumattomana ja onko esimerkiksi lisääntynyt vihapuhe osaltaan paluuta sisällissodan asetelmiin?



Kaikenlaiset vihjailut uuden sisällissodan merkeistä pitää lopettaa, vaatii Paleface.



–Suomi on ihan erilaisessa tilanteessa kuin 100 vuotta sitten. Suomessa on ollut aina vihapuhetta, sillä tämä on aina ollut aika rasistinen ja suvaitsematon maa.



Tämän päivän vihapuheelle ominaista on se, että se tallentuu tekstimuotoisena esimerkiksi sosiaalisen mediaan. Rap-artisti kertoo saavansa itsekin joka viikko paljon vihapuhetta sisältäviä viestejä, kun vielä parikymmentä vuotta uran alkumetreillä niitä ei tullut juuri ollenkaan.



–Olen saanut lukuisia tappouhkauksia. Mutta täytyy toki muistaa, että minä esitän julkisesti kärkeviä mielipiteitä. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, hän hymähtää eikä halua revitellä saamiaan vihaviestejä julkisuudessa tarkemmin.



–Ihmiset saavat tänä päivän vihapuhetta ja tappouhkauksia mitä pienimmistäkin syistä. Näyttää siltä, että etenkin naiset saavat sitä paljon enemmän kuin miehet.



Paleface haluaisi kehittää uusia suoran demokratian malleja. Yksi hyvä väylä tavallisten kansalaisten äänen esiin saamiselle on ollut kansalaisaloitemahdollisuus. Palefacen mukaan osa poliitikoista piti mahdollisuutta huonona ja katsoi sen heikentävän heidän valta-asemaansa.



–Me tarvitsemme lisää tällaisia tapoja, joilla ihmiset voivat osallistua päätöksentekoon. Demokratia on kriisissä niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin maailmassa.



Yleisölle avoin 1918 - väkivallasta tasavaltaan –tilaisuus alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata suorana lähetyksenä Kaleva.fi:ssä ja Yle Areenassa.