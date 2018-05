Oulussa kauppahallin väistötilat torpattiin kilpailua vääristävien vaikutusten vuoksi – Helsingissä sellaisesta ei puhuttu sanaakaan

Me ulkopaikkakuntalaiset löydämme Oulun Kauppahallin myyjät, kun halli on remontissa. Hakaniemen hallin myyjille löytyi väistötilat, vaikka myyjiä on hurjasti enemmän.

Oulussa näyttää tökkivän ja pahasti. Päättävät eivät osaa tehdä päätöksiä objektiivisesti, vaan itsekkäästi ajatellaan päätöksen teossa omia etuja. Surullista.