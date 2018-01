Taksilla ainakin päässee. Niin tai pyydät sitä vierailun kohdetta hakemaan. Ja liftatakkin voi, tuolta kulukee paljon porukkaa Oulun suuntaan kun kone laskeutuu. Ja voithan sinä kävelläkkin. Oisko semmonen rapiat 10km matkaa Oulun keskustaan. Kannattaa jättää korkkarit kotia ja laittaa kunnon talavikengät, koska pirullista ilimaa luvannu perjantaile. Ja tieten pipo ja hanskat mukkaan. Tämä lienee se halavin vaihtoehto ja pyssyy myös mieli virkiänä ku tallustellee. Siinä on pari grilliäki matkan varrella jos näläkä tai vessähätä yllättää tahi pittää päästä välilä lämmittelleen. Tieten jos tuut yökonneella, niin kannattaa varata omat evväät ja villatikkuria mukkaan. Vinkkinä voisin antaa, että teet lämpimän keiton termariin, siitä on mukava sitten hörppiä matkan varrella. Eläkä vain ota mukkaan hirviästi tavaraa. Net on meleko heikosa kunnosa nuo pyörätiet täällä, se voi olla hankala semmosta matkalaukkua vejellä perässä. Oiskohan täsä vielä jottain mitä vois neuvua? No nyt ei tule mieleen, mutta jos tullee vaikeuksia, niin kirjottele kännykällä tänne juttutuppaan, niin neuvojia kyllä löytyy. Ja tervetuloa Ouluun, se onki semmonen captial of northern scandinavia. Ei ookkaan joka kylällä tuommosta statusnimiä.