Oulussa asuvat syyrialaiset kaipaavat kotimaahan, mutta toivo paluusta haalenee – "Siellä olevista sukulaisista on jatkuva huoli"

– Tilanne menee huonommaksi ja huonommaksi. Tänään siellä on Turkki, huomenna Iran, ylihuomenna Venäjä ja sitä seuraavana päivänä Yhdysvallat. Koko ajan mennään pahempaan suuntaan, toteaa Oulussa asuva Waleed Jabo Syyrian tilanteesta.

Jabon kotimaassa vuosia jatkunut sisällissota nousi toissa viikolla kansainvälisen huomion keskipisteeseen presidentti Bashar al-Assadin hallinnon epäiltyjen kaasuiskujen myötä. Tilanne kärjistyi entisestään Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian vastatessa kohdennetulla ohjusiskulla viime lauantaina.

Oulussa asuvien syyrialaisten silmissä kotimaan tilanne näyttää synkältä ja toivottomalta. Muutosta parempaan ei ole näköpiirissä.

– Se on surullista emmekä voi tehdä asialle mitään, koska koko Syyria on sekaisin, sanoo reilun vuoden ajan Oulussa asunut Waleedin isä, Fawzi Jabo.

Mies tuli vaimonsa kanssa poikansa luo Ouluun sotaa pakoon. Perheen kotikaupunki, Pohjois-Syyriassa sijaitseva Afrin on ollut pitkään Turkin ja kurdien YPG-joukkojen taistelutanner.

– Siellä olevista sukulaisista on jatkuva huoli. Olemme menettäneet useita sukulaisia sodan aikana, Fawzi Jabo toteaa.

Afrin sijaitsee reilun 40 kilometrin päässä Alepposta ja suurin piirtein vastaavan matkan päässä Turkin rajasta. Turkin armeija kertoi tammikuussa iskeneensä Afrinissa YPG-joukkoja vastaan ja ilmoitti maaliskuussa vallanneensa kaupungin keskustan.

Vieraiden valtioiden toimia Syyriassa Jabot pitävät hämmentävinä.

– Tilanne on epäselvä emmekä tiedä, mitä muut maat haluavat Syyriasta. Myös Syyrian valtiolla tuntuu olevan salaisuuksia, Fawzi Jabo sanoo.

Syyriaan on jäänyt paljon Jabojen sukulaisia ja ystäviä.

– Yksi tyttäreni on Oulussa, mutta kaksi tytärtä on edelleen Syyriassa. Kaiken kaikkiaan perhettä ja sukulaisia on maassa vielä noin 300 henkilöä, Fawzi Jabo laskee.

Osa sukulaisista on lähtenyt sodan alta myös muihin maihin, kuten Turkkiin. Yksi serkku asuu Jyväskylässä.

Jabot pystyvät pitämään yhteyttä sukulaisiin pääasiassa Facebook-yhteisöpalvelun kautta.

– Osalla Syyriassa olevista on verkkoyhteys, osaan taas emme saa yhteyttä yrityksistä huolimatta, Fawzi Jabo sanoo.

Facebookin kautta löytyvät myös uutiset kotimaan tilanteesta. Lisäksi Jabot seuraavat Suomen uutisointia ja arabiankielisen Al-Jazeera-kanavan uutislähetyksiä.

Kaipuu kotimaahan on kova.

– Kaikki haluavat palata takaisin ja elää maassa, missä ovat syntyneet. Toivomme paluuta entiseen, mutta tällaisessa tilanteessa se on mahdotonta, Fawzi Jabo sanoo.

– Minun piti pelastaa lapseni tuomalla heidät Suomeen, lisää Damaskoksesta puolitoista vuotta sitten Suomeen tullut Mohammed Said Jamalw.

Waleed Jabo on asunut Oulussa seitsemän vuotta. Mies tuli Suomeen Kreikasta, minne hän lähti Syyriasta vuonna 2007. Yli kymmenen vuoden jälkeen paluu sodan repimään kotimaahan tuntuu epätodennäköiseltä.

– Kaikki omaisuutemme Syyriassa on mennyttä. Rehellisesti sanottuna meillä ei ole siellä enää mitään. Nyt rakennamme elämäämme Suomessa. Vaihtoehtoja ei ole, Waleed Jabo sanoo.