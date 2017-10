Oulussa asetettiin työryhmä pohtimaan kiisteltyä Sanginjoen ulkometsän suojelua

Ei mitään hyötyä, niin kauan kuin keskusta on johto paikoilla on turha odottaa minkään laista suojelua. Täällä Pyhäjoella sama homma. Kaikki pittää saada hyötykäyttöön eikä ymmärretä edes ulkoilualueiksi jättää vanhaametsää. Nyt niitä ei enään ole, kaikki Pyhäjoen metsät on tehotuotannossa. Sanginjoki olisi pitänyt suojella aikoja päiviä sitte.