Oulussa on aloittanut uusi asianajotoimisto, joka on erikoistunut liikejuridiikkaan. Norra Oy:ssä on kahdeksan lakimiestä, joilla on kokemusta liikejuridiikan eri osa-alueilta.

Norran taustalla ovat Asianajotoimisto Kokkolex Oy:n osakkaat Antti-Pekka Keränen ja Petri Kokko sekä Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Oulun toimiston osakkaina toimineet Antti Latola ja Mirja Latola.

Antti-Pekka Keränen toimii Norran toimitusjohtajana.