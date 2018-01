Oulunsalossa esiteltiin palveluverkkoselvitystä - nollavaihtoehdon puuttuminen lukioratkaisussa raivostutti osallistujia

Lapsemme kävivät lukion Oulussa, vaikka Oulunsalon lukio oli 1,5km päässä. He itse niin päättivät. Syynä oli yläasteen ahdasmielinen lestaympäristö ja opetuksen laatu. Olin aluksi eri mieltä mutta kun he itse niin halusivat niin olkoon menneeksi. Bussilla kulkivat ja kertaakaan eivät narisseet. Hyvin onnistui ja opetus oli laadukasta, ainakin tuloksista päätellen. Eihän tuo ole matka eikä mikään, Yli-iiläiset on käynyt iän lukionsa Kiimingissä. Säästöjä on yhdistymisessä saavutettava, muutenhan siitä ei olisi mitään hyötyä. Kirjasto on aivan liian kalliissa tiloissa, turhaa maksaa vuokraa brittien saarille kun on vapaata kaupungin omaa tilaa. Kapteeni nyt kuolee muutenkin ja se on enempi omistaja Aberdeenin ongelma, ei kaupungin.