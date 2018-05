Oulunsaloon saatiin kouluratkaisu - Salonpäähän kokonaan uusi koulu, Niemenrantaan tehdään laajennus

Niemenrantaan tehdään laajennus, Salonpäähän 0–6-luokkien koulu.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti maanantaina, että Oulunsalon Salonpäähän rakennetaan kokonaan uusi koulurakennus, jossa on luokka-asteet 0–6.

Kaupunginhallitus oli esittänyt Salonpäähän rakennettavaksi koulun, jossa olisi ollut luokka-asteet 0–2.

Lisäksi Salonpäähän rakennetaan uudet varhaiskasvatuksen tilat. Ratkaisu pitää sisällään sen, että Niemenrannan koulua laajennetaan.

Ne sisältyivät molempiin Oulunsalon kouluratkaisua koskeviin vaihtoehtoihin.

Kouluratkaisu syntyi äänin 37–30. Kaupunginhallitus oli asettunut pienemmän kouluvaihtoehdon kannalle äänin 8–5.

Näin kaupunginhallitus jäi valtuuston jalkoihin toistamiseen, sillä se hävisi kuukausi sitten toimivaltaa koskevan kiistan.

Niemenrannan pääkoulun nykyinen tilanahtaus poistuu, kun oppilasmäärä voidaan laajennuksella nostaa noin 450 oppilaaseen. Lisärakentamisen myötä koululle voidaan ottaa 170 oppilasta aiempaa enemmän. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Esityksen laajemmasta kouluratkaisusta teki keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen.

– Toteutus pitää hoitaa kaupungille edullisimmalla mallilla, Kolmonen sanoi.

Kolmosen esitystä kannatti kuukausi sitten kokoomusryhmästä poispotkittu ja oman ryhmän perustanut varavaltuutettu Teija Ruokamo.

Ruokamo perusteli laajempaa kouluvaihtoehtoa sillä, että Salonpäässä on tarvetta suuremmalle koululle, jos Salonpää mielitään pitää elävänä kylänä.

Myös vasemmistoliiton Rauno Hekkala ilmoitti heti kärkeen olevansa Kolmosen esityksen kannalla.

Kolmosen muutosesityksen taakse ilmoittautuivat samoin Oulunsalon alueelta lähtöisin olevista valtuutetuista Anne Snellman (sin.) ja Anna-Kaisa Lepistö (kesk.).

Ensimmäisen kaupunginhallitusta puolustavan puheenvuoron piti kokoomuksen Jari Laru. Hänen mielestä koulut ovat kärsineet valtuuston päätöksistä.

Laru painotti, etteivät seinät mitään opi eivätkä opeta. Hän pelkäsi, että ratkaisu aiheuttaa säästöpaineen koko opetuspuolelle.

Tuija Pohjolan (sd.) mielestä valtuusto eteni asiassa tunnepohjalla tukeutumatta faktoihin.

Myös valtuutettu Yrjö Harju (sd.) pelkäsi, että ennen joulua valtuusto on tilanteessa, jossa koulujen toimintaan joudutaan kaivamaan rahaa, kun seinistä säästäminen ei kelpaa.

Äänestyksessä Kolmosen takana olivat pääasiassa keskustan ja vasemmistoliiton valtuutetut, kun kaupunginhallitus sai tukea pääasiassa kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden valtuutetuilta.

Oulunsalon kouluratkaisulle on tämän vuoden talousarviossa varattu 7,8 miljoonaa euroa.

Kolmosen esittämän ratkaisun hintalappu on 13,8 miljoonaa euroa, kun kaupunginhallituksen esittämä vaihtoehto olisi maksanut 10,7 miljoonaa euroa.

Kolmosen vaihtoehto lisää 20 vuoden aikana käyttökuluja 17,2 miljoonalla eurolla, kun kaupunginhallituksen ratkaisumalli olisi lisännyt käyttömenoja 13,1 miljoonaa euroa.

Keskustan valtuutettu Jouko Korkiakoski rakentaisi Salonpäähän Metsokankaalla koulutilaongelmia helpottamaan rakennetun modulikoulun kaltaisen koulun.

– Metsokankaalla on 400 oppilaan koulu, jossa on tilaa 7 neliömetriä oppilasta kohti. Kustannus on 1 600 euroa neliö. Salonpäähän saataisiin 150 oppilaan modulikoulu alle 2 miljoonan euron.