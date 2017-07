Oulun yliopistossa lisätään tekoälyyn liittyvää opetusta – sovellusten edistys näkyy älypuhelimissa

Oulun yliopistossa lisätään tekoälyyn liittyvää koulutusta. Uusi tekoälyn opintosuunta on tulossa vuoden päästä.

Tekoälysovellusten viimeaikainen edistys näkyy tavalliselle kansalaisellekin. Esimerkiksi älypuhelimissa puheentunnistus on kehittynyt parin viime vuoden aikana niin, että siitä on tullut käyttökelpoinen työkalu.

– Googlen hakukoneella pystyy nyt tekemään hakuja kännykällä puhetta käyttäen, ja sitä ei voinut tehdä vielä pari vuotta sitten. Se on koneoppimisen kehittymisen ansiota, emeritusprofessori Matti Pietikäinen sanoo.

Pääselitys tekoälyn viimeaikaiseen edistykseen on juuri siinä, että koneoppimisessa on saavutettu edistysaskeleita. Oppiminen on ollut tekoälyn suurin ongelma, eikä siinä ollut aiemmin päästy tarpeeksi pitkälle.