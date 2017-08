Oulun yliopistossa kehitetty laitteisto ilmoittaa kaivosten raskasmetallipäästöt reaaliaikaisesti

Oulun yliopiston JaMit-tutkimushankkeessa on kehitetty uusi laittesto kaivosteollisuuden päästöjen raskasmetallipitoisuuden mittaamiseen. Laitteistolla voidaan mitata esimerkiksi nikkelin ja elohopean pitoisuuksia.

Hankkeessa kehitettiin nikkelin jatkuvaan mittaukseen uusi elektrodi, jonka ympärille rakennettu laitteisto mittaa nikkelipitoisuuksia reaaliajassa. Laitteisto lähettää mittaustulokset palvelimelle, joten pitoisuuksien nousuihin pystytään reagoimaan nopeasti.

Mittausjärjestelmä on testattu kaivosteollisuudessa ja sen on huomattu toimivan hyvin myös arktisissa olosuhteissa. Mallinnuksen ja mittauslaitteiston kehittämisen tarkoitus on estää kaivosteollisuuden päästöistä aiheutuvien ympäristövahinkojen syntyminen. Laitteisto on tarkoitus saada kaupalliseen käyttöön hankkeen valmistuttua.

Tutkimushankkeessa kehitetään myös jatkuvasti toiminnassa olevaa öljyn mittausmenetelmää ja mallinnetaan, miten öljypäästöt leviävät satama-alueella. Öljymittausta testattiin Rauman satamassa.

Mallinnuksessa on havaittu, että sohjo imee öljyä itseensä ja hidastaa öljyn leviämistä. Kiinteä jää puolestaan voi toimia esteenä öljyn leviämiselle, jos jää on tarpeeksi paksua.

JaMit-hanke on Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön (ECE) ja Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikön sekä Kemi-Tornion ammattiopisto Lappian yhteishanke. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Euroports, EHP Environment ja Measurepolis.