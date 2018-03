Oulun yliopistossa kehitettiin sote-yrityksille räätälöity liiketoimintatyökalu – apua palvelujen markkinointiin

Oulun yliopistossa on kehitetty sosiaali- ja terveysalan yrityksille räätälöity liiketoiminnan arviointi- ja kehittämistyökalu SoLKI. Työkalulla voidaan arvioida sote-yrityksen nykytilaa ja saada vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Työkalun kerrotaan tulevan tarpeeseen sote-uudistuksen myötä.

– Mikäli asiakkaiden valinnanvapaus toteutuu sote-uudistuksessa ennakoidusti, edellyttää se sote-yrityksiltä täysin uudenlaista aktiivisuutta palveluiden markkinoinnissa sekä erikoistumisessa, tiedotteessa sanotaan.

Työkalun taustalla on yrittäjähaastattelujen pohjalta tehty tutkimus. Sen mukaan sote-alalla on yleistä, että yrittäjällä on vahva sote-ammattilaisen identiteetti, mutta liiketoiminnan kehittämistä ei tehdä määrätietoisesti.

Oulun yliopiston tiedotteen mukaan vastaavaa työkalua ei ole aiemmin ollut käytettävissä sote-alalla.

– Mikro- ja pk-yritysten edellytykset pärjätä sote-uudistuksessa kohenevat, jos ne pystyvät ennakoimaan liiketoimintaympäristön muutoksia ja omaksuvat aktiivisen jatkuvan kehittämisen kulttuurin omassa liiketoiminnassaan, kertoo tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä.