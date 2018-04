Kalevassa olleessa jutussa ol suurinpiirtein joka toinen sana brändi tai sen johdannainen. Mistä lähtien p-jauhamisesta on tehty näin ylevää. No onhan siellä seassa businessoulu ( häntä joka heiluttaa koiraa), tuo salaperäisten prinssien uskollinen ystävä. Organisaatio joka on paisuttanut itsensä kuin pullataikina ja teetättää ja tilaa omat työnsä konsulteilta. Usein tutuilta. Aivan turha instanssi ja erittäin kallis kaupungille.