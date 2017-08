Oulun yliopisto pian auki opiskelijoille yötä päivää – uudet kulkukortit käyttöön syyskuussa

Tämä juttu on Oulun ylioppilaslehden tuottamaa sisältöä.

Ihan huikeat fiilikset!

Näin summaa tuntemuksensa Miina-Anniina Heiskanen, kampuskehittämisestä vastaava Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen.

Huikeat fiilikset syntyvät siitä, että Oulun yliopiston opiskelijat pääsevät tästä syksystä alkaen kulkemaan sekä Linnanmaan että Kontinkankaan kampuksilla ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautisen kulun mahdollistava kulkukortti tulee myyntiin Oulun yliopiston verkkokauppaan ensimmäinen päivä syyskuuta.

Tämän mahdollistaminen on vaatinut OYY:ltä jo vuosikausia kestänyttä lobbaustyötä. Myös Heiskaselle 24/7 -kampuksen ajaminen on ollut yksi hallitusvuoden tärkeimmistä tavoitteista.

Hän kertoo olevansa nyt yllättynyt siitä, kuinka nopeasti suunnitelmista tulee lopulta todellisuutta. Kun asiat lähtivät rullaamaan, ne lähtivät rullaamaan nopeasti.

– Olen itse aloittanut asian parissa vasta tammikuussa, mutta moni minua edeltänyt hallituslainen on tehnyt vaikutustyötä hankkeen edistämiseksi. Olen yllättynyt siitä, että kulku saatiin toteutettua jo nyt syyslukukauden alkuun. On upeaa, että Oulun yliopisto toimii suunnannäyttäjänä ja uskaltaa ottaa suuren, modernin loikan. Saan olla ylpeä meidän yliopistostamme, sekä OYY:n vaikuttajana että yliopiston opiskelijana.

Vapaata ja tehokasta opiskelua

Syyskuusta lähtien luottokortin kokoisella kulkukortilla pääsee Linnanmaan kampuksella sisälle useimmista ulko-ovista ja esimerkiksi Tellus Innovation Arenan ja tiedekirjasto Pegasuksen tiloihin. Suljettuina pysyvät ne ovet, jotka ovat olleet suljettuina yö- ja ilta-aikaan muutenkin, eli esimerkiksi henkilökunnan työhuoneisiin tai suljettuihin ravintoloihin ei ole kulkukortillakaan asiaa. Tarkan kulkualueen voit tarkistaa tästä kartasta.

Kulkukortti otetaan käyttöön myös Kontinkankaalla, mutta noin kuukautta myöhemmin.

Mutta miksi ylipäänsä kulkea kampuksella yötä myöten, eikö päivälläkin voi opiskella?

Miina-Anniina Heiskanen löytää 24/7-kampuksen tarpeellisuudelle heti monta perustetta. Yksi keskeinen peruste on opiskelijoiden oma toive.

– Opiskelijoille on tärkeää, että he pääsevät opiskelemaan itsenäisesti ja tekemään ryhmätöitä juuri silloin kun se heille sopii. Heidän joukossaan on erilaisia oppijoita, jotka tykkäävät opiskella eri vuorokaudenaikoina. Nyt opiskelijat pystyvät opiskelemaan aina haluaminaan aikoina, mahdollisimman vapaasti ja tehokkaasti, hän perustelee.

Ovatko Kontinkankaan ja Linnanmaan kampukset nyt valmiita, voiko kampuskehittämisestä vastaava OYY:n hallituslainen hetken hengähtää?

– Ei, kampuksella riittää aina kehitettävää, Heiskanen toteaa. Seuraavien vuosien isona asiana on tietysti Oamkin muutto Linnanmaalle. Kun Oamkille lohkaistaan oma tila kampukselta, humanistit ja kasvatustieteilijät muuttavat uusiin tiloihin.

– Lisäksi aina pitää kiinnittää huomiota opiskelutilojen ja -välineiden laatuun: niiden tulisi olla ergonomisesti hyviä, moderneja ja toimivia.

Jälkimmäiseen puoleen on tulossa syksyllä parannusta, kun Kontinkankaalla ja Linnanmaalla otetaan käyttöön Optima Lockerit, sähköiset läppärilainaamot, joista opiskelija voi opiskelukäyttöön lainata maksutta kannettavaa tietokonetta. Heiskanen pitää tätä uudistusta hyvänä juttuna tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.

– Monesti oletetaan, että kaikilta jo löytyy itseltä modernit älylaitteet. Näin ei kuitenkaan aina ole. Nyt yliopisto antaa kaikille mahdollisuuden työskennellä moderneilla läppäreillä.

Tämä juttu on Oulun ylioppilaslehden tuottamaa sisältöä. Lisää lehden juttuja voit lukea täältä.