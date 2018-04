Oulun yliopisto kokoaa maailman ensimmäisen 6G-tutkimuskeskittymän – aiottu rahoitus noin 250 miljoonaa euroa kahdeksassa vuodessa

Suomen Akatemia on valinnut Oulun yliopiston johtaman 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem -osaamiskeskittymän tutkimuksen lippulaivaksi uudessa kansallisessa tutkimusrahoitusohjelmassa.

Lippulaivan rahoituksen suunnitellaan Oulun yliopiston osalta olevan kahdeksan vuoden aikana noin 250 miljoonaa euroa, johon sisältyy yliopiston omaa rahoitusta sekä arvioitu kilpailtu tutkimusrahoitus.

Kansallisella tasolla langattoman tietoliikenteen tutkimuksen ja tuotekehityksen laajuuden arvioidaan nousevan useisiin miljardeihin euroihin.

6G-lippulaivan tieteelliset yhteistyökumppanit ovat Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Strateginen kumppani on Oulun yliopiston ja Nokia Bell Labsin muodostama yhteinen Joint Center for Future Connectivity -tutkimuskeskus.

Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tukemalla korkeatasoisen tutkimuksen keskittymiä, joihin yhdistyy taloudellista kasvua tukeva ja muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ohjelmaan valittiin nyt kaksi ensimmäistä tutkimuksen lippulaivaa kahdeksanvuotiselle kaudelle.

Tieteellisesti kunnianhimoinen 6G-lippulaiva keskittyy langattomien järjestelmien tulevaisuuden haasteisiin, kuten tulevaisuuden radio- ja verkkoteknologioihin, niiden vaatimiin keinoälykkäisiin hajautettuihin laskentamenetelmiin sekä näiden mahdollistamien sovellusten kehittämiseen, yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Tulevaisuuden langattomia teknologioita tarvitaan muun muassa tuotannon automaation, hajautetun energiatuotannon, digitaalisen terveyden ja älykkään liikenteen toteuttamiseen.

– 5G tulee markkinoille nopeammin kuin ennakoitiin. Kaikkia sille asetettuja tavoitteita ei alkuvaiheessa saavuteta, ja uusille innovaatiolle on vielä paljon tilaa. Lisäksi 2030-luvun haasteisiin pitää ottaa seuraava merkittävä teknologiaharppaus, johon me erityisesti keskitymme, lippulaivan tutkimusjohtaja, akatemiaprofessori Matti Latva-aho Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen Centre for Wireless Communications -tutkimuskeskuksesta sanoo.

– Lippulaivaohjelman merkittävä rahoitus sekä tunnustus tieteellisesti kovatasoisesta ja vaikuttavasta tutkimuksesta mahdollistaa sen, että Oulun yliopisto kokoaa maailman ensimmäisen 6G-tutkimuskeskittymän. Haluamme viedä eteenpäin suomalaista tietoliikennetekniikan huippuosaamista yhteistyössä kumppaneiden kanssa, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo tiedotteessa.