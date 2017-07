Oulun vesiin tuli äkkiä roppakaupalla sinilevää – erikoista, sanovat asiantuntijat

Äkillinen sinilevän ilmestyminen Oulun vesiin yllätti ammattilaisetkin, sanovat Oulun kaupungin ympäristötarkastajat.

Suomen ympäristökeskus kertoi torstaina, että sinileväkukinnat ovat lisääntyneet. Pahin tilanne on Oulun Pyykösjärvessä. Se on tällä hetkellä Suomen ainoa vesialue, jossa sinilevää on erittäin runsaasti.

Myös merellä Oulunsalon Varjakassa havaittiin viime viikolla suuria määriä sinilevää. Oulun seudun vesistöistä myös Kuivasjärvessä, Jäälinjärvessä ja Lämsänjärvessä on havaittu vähän sinilevää.

Oulun kaupungin terveydensuojelutarkastaja Pirjo Takku kertoo, että Pyykösjärvessä on ollut aikaisemminkin sinilevää. Sen sijaan Varjakasta levää ei ole ennen tätä kesää havaittu vuosiin.



Sinilevämäärät ovat Oulun seudulla vuodenaikaan nähden normaalilla tasolla. Levän löytyminen heinäkuun alussa ei siis ole poikkeuksellista.

Erikoista sen sijaan on se, kuinka äkkiä sinilevää ilmestyi järviin. Koko alkukesän sinilevää oli tavallista vähemmän. Etenkin Pyykösjärveen ja Varjakkaan on tullut runsaasti sinilevää lyhyessä ajassa.

– Nyt levää on noissa kahdessa paikassa erittäin paljon. On erikoista, että vaikka ilmat ovat olleet näin viileät, niin sinilevä kukkii näinkin voimakkaasti, Takku pohtii.