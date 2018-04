Oulun venesatamille ja -väylille luvassa kunnostusohjelma: ruoppausta ja satamien varustelua

Miten on Pateniemen Jukurin satama jäänyt kunnostuslista pois?

Me Patelan venneilijät kaipaamme sen kunnostusta.On pieni,mutta erinomainen väylä merelle pienveneille.

Ja satama on ympärivuotisesti vilkkaasti käytetty.Talvella sitä ei edes aurata,mutta sitkeästi se täyttyy aina autoista joka päivä.

Miksi kaupunki jättänyt Jukurin sataman hoitamatta?