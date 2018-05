Oulun valtuustossa aloite sadoista kaupunkipyöristä, jotka kunnostettaisiin käytetyistä menopeleistä

Pyörät maalataan oululaisittain törkeän värisiksi, niin että erottuvat eivätkä huku minnekään. Pyörien keräily, huolto ja muut systeemit nuorten työpajatoimintana. Olisi nuorillr jopa yhteisöllistä ja motivoivaa tekemistä.

Kun yksikköhinta on riittävän alhainen ei haittaa vaikka osa pyöristä häviää hornan tuuttiin.

Toisin kuin jos hankittaisiin eliittipyöriä tuhansien eurojen hintaan / pyörä.

Otetaan vaan wolkswagen = kansanauto eli nyt pyörämallilla käyttöön, kun siihen on mahdollisuus.

Hifistelijät älkää vaivaituko, nyt on vain tarjolla liikuntaväline a ja b pisteen väliin.

Homma jakaa mielipiteitä, mutta on kokeilun arvoinen monella tapaa!