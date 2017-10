Oulun valofestivaalilla yli 30 tapahtumaa – Kuusisaari valaistaan sinivalkoiseksi, valtava valas ihmetyttää torinrannassa

Oulussa järjestettävän Lumo-valofestivaalin ohjelma on julkaistu kokonaisuudessaan.

Festivaalin pääviikonloppu on 17.–19. marraskuuta, mutta ohjelmaa on 6. joulukuuta saakka.

Valaistu valaanpyrstö nähdään Linnansaaren ja Kauppatorin rantavesistöissä. KUVA: Oulun tapahtumapalvelut

Ohjelma on aiempia vuosia laajempi ja kansainvälisempi: mukana on valoteoksia Portugalista, Itävallasta ja Ranskasta.

Yksittäisiä festivaalitapahtumia on yli 30.



Erikoisin spektaakkeli nähdään, kun ranskalaisen Louxor Spectacle -ryhmän installaatio The Whale ilmestyy Oulun kauppatorin rantavesiin. Valasta esittävä teos on valaistu luonnollisessa koossaan.

Itävaltalainen Circus Lumineszenze laskee puolestaan Madetojan puistoon suuren Callitriche-sateenvarjonsa, johon yhdistyy värit, valot ja äänimaisema.

Lisäksi kävijät pääsevät muokkaamaan Oulun kaupungintalon takajulkisivua suomalaisen kulttuurin värein ja kuvioin portugalilaisen OCUBO:n Colored Mosaic -teoksessa.

Havainnekuva kaupungintalon Colored Mosaic -valaistuksesta. KUVA: Oulun kaupunki/tapahtumapalvelut

Pinta-alaltaan suurin kokonaisuus avautuu Kuusisaareen 2.–3. joulukuuta, kun Suomi 100 -ohjelmaan kuuluva Luminous Finland 100 räväyttää sinivalkoiset valonsa. Teos tarjoilee esittävää taidetta tasatunnein.



Oululaistunut brittiläinen John Collingswood tekee videotaidetta koululaisten kanssa Kulttuuritalo Valveen sisätiloissa ja Oulun tilakeskus kunnioittaa historiallista Byströmin taloa valaisemalla sen julkisivut torneineen pysyvästi.

Lux Aeterna -valoteos tulee Oulun Tuomiokirkkoon. KUVA: Jari Haavikko / Oulun kaupunki

Poimintoja muista Lumo Light Festivalin teoksista ja ohjelmasta:

17.–29.11. Lux Aeterna, valoteos Oulun Tuomiokirkon sisätiloissa

17.–22.11. Valoa-labyrintti Kiikelin saaressa

18.–30.11. Viimeinen sammuttaa valot, poikkitaiteellinen jäähyväisperformanssi Kulttuuribingon talossa

18.–27.11. Pölökkypäiden kylä ja poloku Martinniemessä

21.11. Guerrilla Lighting – Valotyöpaja ja kulkue Oulun keskustan alueella

23.–26.11. Lībrō, ilma-akrobatiateos Oulun kaupunginkirjastolla

2.12. Piirroksia kaamoksessa, livepiirrostapahtuma Oulun kaupunginkirjastolla

