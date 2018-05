Oulun väkiluku jatkaa kasvuaan – Jakkukylän aiheuttama kyykähdys oli väliaikaista

Yli-Iin Jakkukylän aiheuttama kyykähdys Oulun asukasluvussa on korjaantunut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana, sanoo kaupungin tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo.

Oululaisia oli viime vuoden lopussa 202 238 ja tammikuun 2018 lopussa enää 201 900.

Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan maaliskuun lopussa oululaisia oli jo 202 031, joten Jakkukylän aiheuttama väkiluvun lasku oli vain tilapäistä.

– Normaali väkiluvun kasvu on ollut Oulussa tuollaiset 2 000 henkilöä vuodessa. Viime vuonna kasvu jäi noin 1 500:aan. Tilanne ei ole Oulun kannalta hälyttävä. Kasvu on jatkunut ja uskon, että Jakkukylän aiheuttama kuoppa on tasattu toukokuun alkuun. Huhtikuun ennakkotiedot saadaan lähipäivinä eikä Jakkukylää enää silloin huomaa luvuissa.

– Kokonaisuutena väkiluvun kasvu tiivistyy Oulussa aina loppuvuoteen, kun uudet opiskelijat tulevat kaupunkiin. Väkiluku saattaa hieman laskeakin kesällä, jos nuorille ei ole Oulussa tarjolla kesätöitä.

– Syntyvyys korjaa edelleen Oulussa tilastoja. Pohjois-Pohjanmaan ainoat kasvukunnat ovat Oulu ja seudun kunnat sekä Ylivieskan seutu.

Asukasluvun kasvun takana Oulussa on kaupungin vetovoima.

– Hyvät oppilaitokset vetävät nuoria. Lisäksi ict-ala ja terveysteknologia ovat niitä, jotka tuovat kaupunkiin uusia asukkaita, niin klisee kuin tämä onkin, Mäkitalo sanoo.

Ikäihmiset ovat tulevaisuuden kysymys, joka vaatii ratkaisua.

– Ikärakenteen muutos on Oulussa nopea. Meidän pitäisi valmistautua siihen lisäämällä palveluja. Eivät kaikki kykene asumaan kotona kotipalvelujen turvin. Tulevaisuuden Oulussa tarvitaan lisää hoivapaikkoja, Mäkitalo sanoo.

Tilastokeskuksen lukujen ja ennusteiden mukaan vuonna 2017 yli 65-vuotiaita oululaisia oli 31 101 ja tämän vuoden lopussa jo yli tuhat enemmän, 32 298.

Vuonna 2020 ikäihmisiä on Oulussa 34 708, vuonna 2025 40 349, vuonna 2030 45 510 ja vuonna 2040 51 847.