Oulun uusi brändi ja slogan on ”Valovoimainen Oulu” – valtuusto hyväksyi kaupunkistrategian kahdeksan äänestyksen jälkeen

Video oli hyvä, mutta talvinen toiminta jäi aika lyhyeksi. Nämä Oulun sloganit tahtoo olla aika teknologiavoittoisia, ei koskaan mitään inhimillistä asumisviihtyvyyteen tai palvelutasoon liittyvää. LED- valoihin innostunut kaupungin johto on laittanut konsultit töihin, siitä on saatu oivallus "valovoimInen" Oulu slogan. Onhan tuo epäinhimillistä vaatia valtuustoltakin näin suuria yksimielisiä päätöksiä, helpompi on päättää miljoonien rakennusprojekteista. Saa nähdä uskooko meitä kukaan, vaan joudutaanko keksimään lisää tarinoita.