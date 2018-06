Oulun tuomiokirkko on yhä suositumpi turistikohde – kävijöitä odotetaan kesän aikana yli 14 000

Tähän suuntaan ollaan ilmeisesti luterilaisissa seurakunnissa menossa. Kirkosta on tulossa lähinnä turistikohde. Nyt tilanne usein Jumalanpalveluissa on, että osallistujat ovat kourallinen mummoja. On vain ajan kysymys, että ollaan tilanteessa jossa sunnuntaina kirkkoon ei tule ketään. Todella heivöröista toimintaa. onhan jäseniä sentään 3,9 miljoonaa. Ansaitseeko ev.lut.kirkko tosiaan virallisen erityisasemansa kirkollisvero järjestelmineen, tätä olisi syytä pohtia, erityisesti kansanedustajiemme.