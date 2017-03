Oulun tuleva valtuustokausi: SDP aikoo puolustaa Oulun kouluja

Oulun tuleva valtuustokausi -juttusarjassa käydään läpi kaikki valtuustoryhmät. Nyt esittelyssä on SDP.

Oulun SDP:n vaaliteemana on elävä ja osallistuva Oulu. Oulun Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Vesa Saarisen mukaan sen saavuttamiseksi kaupunkirakennetta tulisi tiivistää.

– Haluamme myös säilyttää nykyiset ulkoilu- ja virkistysalueet ja parantaa entisestään niiden palvelutasoa.

Saarisen mukaan demarit tulevat tekemään töitä myös sen eteen, että Oulu on jatkossakin pyöräilyä, kävelyä ja toimivaa joukkoliikennettä edistävä sekä ympäristöarvoja kunnioittava kaupunki.

Mahdollisuuksien tasa-arvo on myös vahvasti läsnä: SDP:n Oulussa liikunta- ja harrastusmahdollisuudet eivät saa olla kiinni ihmisen tulotasosta, iästä tai siitä, missäpäin hän sattuu asumaan.

Asialistalla myös koulutus on korkealla.

– Se on ollut meille koko ajan tärkeä asia. Oulun opiskelumahdollisuuksia ja koko maan mitassa hyviä kouluja on puolustettava yhdessä. Varsinkin toisen asteen koulutuksen tilanne on ollut vaikea, mutta sitäkin on puolustettu tiukasti, Saarinen sanoo.

Valtuustosta eronnut Mikko Salmi on jälleen ehdolla. KUVA: Jarmo Kontiainen

SDP haluaa Oulun varmistavan asukkaille "toimivat ja tasa-arvoiset hyvinvointipalvelut sekä riittävän vaikutusvallan tulevissa hallintouudistuksissa."

– Tämä tavoite liittyy tietysti tulevaan maakuntauudistukseen – haluamme saada siinä äänemme kuuluviin oululaisina, koska kyse on hyvin merkittävästä asiasta, Saarinen sanoo.

Kenen kanssa yhteistyö on mutkattominta?

– Perinteinen yhteistyökumppanimme on ollut vasemmistoliitto. Toisaalta Oulussahan on vallinnut varsin hyvä konsensus – kovin hirveitä vastakkainasetteluja ei ole ollut.

Kun kysyy hankalinta yhteistyökumppania Oulun politiikassa, Saarisen vastaus on kokoomus. Kipupiste on vanha tuttu, suhtautuminen palvelujen yksityistämiseen.

–He haluavat yksityistää ja me emme. Siinä olemme kaukana toisistamme.

Valtuustopaikkoja demareilla on nyt yhdeksän. Vaaleissa tähtäin on asetettu vähintään kahden lisäpaikan saamiseen ja ryhmän kasvattamiseen 11 valtuutettuun, Saarinen kertoo.

Etsi itsellesi sopiva ehdokas Kalevan vaalikoneesta.

Vaalipuheet ja -uutiset löydät Kalevan kuntavaalisivustolta.