Oulun torille ei tule popup-leikkipaikkaa – rakentaminen olisi haasteellista ja kallista

Oulun kaupunki ei ainakaan toistaiseksi lämpene vihreän valtuustoryhmän aloitteelle, että Oulun torille rakennettaisiin kesäajaksi leikkipuisto, joka voitaisiin purkaa talveksi pois.



Aloitteen mukaan tori on perheiden suosima paikka viettää kesäpäiviä, mutta kaupungin ydinkeskustasta on puuttunut lapsille sopivaa tekemistä.



Yhdyskuntalautakunnan vastauksessa huomautetaan, että popup-tyyppisen, talveksi poistettavan leikkipuiston rakentaminen poispurettavine välineineen ja turva-alustoineen on haasteellista ja kallista.



Lautakunta toteaa myös, että kaupungin ydinkeskustan tuntumaan on valmistunut uusittu Mannerheiminpuiston leikkipuisto ja Hollihaan toimintapuisto, josta löytyy tekemistä kaikenikäisille perheenjäsenille. Lähellä on lisäksi erittäin suosittu Hupisaarten keskusleikkipuisto.



Nämä kolme kattavat yhdyskuntalautakunnan käsityksen mukaan suhteellisen hyvin keskustan tarpeet.



Torille esitetty leikkipuisto palvelisi tässä tapauksessa lähinnä matkailua.



Torille mahdollisesti sijoitettavaa pysyvää pientä leikkipaikkaa tai yksittäisiä välineitä voidaan pohtia torinrannan tulevassa suunnittelussa, lautakunta kuitenkin lupaa.