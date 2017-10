Oulun siniset eivät aio luopua lautakuntapaikoistaan - luottamushenkilö on "erottamaton", sanoo kaupungin lakimies

Oulun siniset aikovat pitää kiinni perussuomalaisina saamistaan lautakuntapaikoista.

Uuden sinisen valtuustoryhmän ainoa valtuutettu Anne Snellman on sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen ja varavaltuutettu Vaili Jämsä-Uusitalo yhdyskuntalautakunnassa.

Puolueet jakoivat lautakuntapaikat keväällä kuntavaalien jälkeen.

– Me pidämme paikoista kiinni. Espoossa on käyty samaa kamppailua ja siellä paikat ovat jääneet sinisille, mikä on kuntalainkin mukaista, perustelee Snellman. Hänen mukaansa hän ja Jämsä-Uusitalo on paikoille nimetty ja sillä siisti.



Perussuomalaisten viiteen henkilöön kutistuneen ryhmän puheenjohtaja Juha Vuorio tulkitsee asiaa toisin, hänen mielestään paikat on keväällä saatu puolueelle.

– Tähänhän perustuu puolueiden välinen sopimus, jonka mukaan paikat on käyty läpi. Ainakin meillä on se lähtökohta, että he luovuttavat paikat pois.

Kaupungin lakimies Jukka Lampén sanoo, että luottamushenkilö on muodollisesti ”erottamaton”, ellei hän syyllisty tietyn vakavuusasteen rikokseen.

– Eli lakiin tai muihin säännöksiin perustuvaa velvoitetta ei ole erota, eikä sillä perusteella voida erottaa, jos toimielimen jäseneksi valittu henkilö vaihtaa ryhmää valinnan jälkeen.

Käytännössä asiat on Oulussa hoidettu puolueiden sisällä ja ryhmää vaihtaneet ovat eronneet vapaaehtoisesti luottamuspaikoistaan, kertoo Lampén.

– En siis pysty kommentoimaan sitä, miten Snellmanin ja Jämsä-Uusitalon paikoille käy.

– Jos he eivät vapaaehtoisesti eroa, ainoa tapa on erottaa koko toimielin valtuuston päätöksellä sillä perusteella, että toimielin kokonaisuudessaan tai joku jäsenistä ei nauti enää valtuuston luottamusta.