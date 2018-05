Oulun seutu on maan nuorinta ja Kainuussa väestön keski-ikä kipuaa korkealle – katso väestön keski-iät Pohjois-Suomen kunnissa

Oulun seutu on perinteisesti ollut Suomen nuorinta aluetta, ja sama ilmiö näyttää jatkuvan edelleen. Tilastokeskuksen mukaan Suomen nuorin kunta oli viime vuonna Liminka. Siellä väestön keski-ikä oli 31,6 vuotta. Toiseksi nuorin kunta oli Tyrnävä, jossa keski-ikä asettui 33,8 vuoden kohdalle.



Kuntaliiton erityisasiantuntija Jaana Halonen sanoo, että Oulun seudulla keski-ikä on ollut jo vuosikymmenten ajan koko maan keski-ikää alhaisempi.

– Toki keski-ikä on noussut myös Oulun kaupunkiseudun kunnissa, hän sanoo.

Alueen nuori väestö selittyy ennen muuta korkealla syntyvyydellä.

Koko maan kuntakartassa isoimmat kaupunkiseudut ovat keski-iältään nuorempia kuin harvaanasuttujen seutujen kunnat. Halonen sanoo, että myös tämä kehitys on jatkunut jo pitkään. Ilmiön taustalla on ennen muuta muuttoliike.



– Suuret kaupungit vetävät nuorta väkeä, erityisesti yliopistokaupungit. Niihin myös asettuu nuorta, työssäkäyvää väestöä asumaan.

KUVA: Kuntaliitto

Halosen mukaan on todennäköistä, että kahtiajako vetovoimaisten kaupunkikeskusten ja hiljaisten maaseutukuntien välillä jyrkkenee.



– Autioitumiskehitys on jo alkanut. Väestö vanhenee, ja kun mökki tyhjenee, sinne ei enää väkeä muuta, Halonen sanoo.



Tämä on tuttua myös Kainuussa ja Itä-Lapissa. Kahdenkymmenen keski-iältään iäkkäimmän kunnan joukossa on kolme Kainuun ja neljä Lapin kuntaa. Kahdenkymmenen nuorimman kunnan listaan mahtuu puolestaan kuusi Oulun seudun kuntaa.

Suomessa koko maan keski-ikä on 42,7 vuotta. YK:n mukaan koko maailman keski-ikä on 30 vuotta.



Syntyvyys on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan ollut ennätyksellisen alhaista. Halonen sanoo, että Suomen väkiluku kasvaa tällä hetkellä maahanmuuton ansiosta, sillä Suomen väestöpohja ei riitä ylläpitämään nykyistä väestömäärää. Halosen mukaan tämä kehitys on samankaltainen myös muissa länsimaissa.

Pohjois-Suomen kuntien keski-ikä vuonna 2017: