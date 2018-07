Oulun seudun uimavesien laatu pysynyt hyvänä – hellekesänä hygienia tärkeää rannoilla

Oulun seudun ympäristötoimi otti viime maanantaina ja tiistaina uimavesinäytteet alueen kaikilta virallisilta uimarannoilta. Uimarantojen veden laatu oli hyvä lukuun ottamatta Muhoksen Montan uimarantaa.



Montan uimarannan veden enterokokki-pitoisuus varmistettiin uusintanäytteellä torstaina. Tällöin veden enterokokki-pitoisuus oli laskenut.

Näytteet otettiin Oulun seudun alueella sijaitsevilta yhdeksältä EU-rannalta ja 32 muulta yleiseltä uimarannalta.

Ympäristötoimi muistuttaa hellerantojen käyttäjiä siitä, että uimaveden saastuminen esimerkiksi jätevedellä tai uimareiden ulosteella voi johtaa uimavesivälitteiseen epidemiaan. Epidemia saattaa levitä uimaranta-alueella myös likaisten wc-tilojen ja huonon käsihygienian seurauksena.

Kesäkuun lopussa Kuivasjärven ja Lämsänjärven uimarannoilla havaittiin sinilevää. Tämän jälkeen sinilevätilanne on näillä rannoilla vaihdellut.

Ympäristötoimen mukaan virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löytyy rannan tilannetiedot. Jos uimarannan vedessä on aikaisempina kesinä tavattu usein sinilevää, ilmoitustauluille on toimitettu kuvallinen info, millaiselta runsas tai erittäin runsas sinileväesiintymä näyttää.



Ympäristötoimen mukaan uimista pitää välttää, jos selkeitä sinilevälauttoja on veden pinnalla. Varsinkaan pieniä lapsia ei tule päästää veteen.