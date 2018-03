Oulun Seudun Sähkö alkaa ilmoittaa kiinteistön pääsulakkeen palamisesta tekstiviestillä

Oulun Seudun Sähkö laajentaa tekstiviestipalveluaan. Aiemmin sähköyhtiö on lähettänyt tekstiviestejä sähkökatkoista.

Palvelua on nyt laajennettu siten, että asiakkaat saavat tiedon jos kiinteistön pääsulakkeen epäillään palaneen. Palvelu perustuu etäluettavan sähkömittarin ominaisuuksiin.

Asiakkaalle lähtee tekstiviesti siinä vaiheessa, jos mittari havaitsee sulakkeen palaneen, eikä sitä ole vaihdettu.

Palvelu aktivoidaan alkuvaiheessa pienkiinteistöjen, kuten kesämökkien sekä omakoti- ja paritalojen mittareihin. Palvelu on otettu automaattisesti käyttöön niille asiakkaille joiden matkapuhelinnumero on Oulun seudun sähkön tiedossa ja joiden mittarissa on tekninen valmius palvelun käyttöönottoon. Muissa kiinteistöissä palvelu on saatavilla yhteen mittariin liittymää kohti esimerkiksi kiinteistöhuollon käyttöön.