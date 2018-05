Oulun seudun metsät inventoidaan laserkeilauksen avulla

Laserkeilaukseen perustuvaa metsien inventointia tehdään Oulun seudulla tänä vuonna 400 000 hehtaaria. Alue kattaa Oulun lisäksi muun muassa Kempeleen, Tyrnävän, Lumijoen ja Limingan kunnat sekä osan Siikajokea.

Laserkeilauksen lisäksi alueet myös ilmakuvataan. Keilaukset ja ilmakuvaukset tehdään kesäkuun puolesta välistä syyskuun loppuun. Keilaus kuuluu osana Maanmittauslaitoksen korkeusmallituotantoon.

Laserkeilaus on kaukokartoitusmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista tietoa metsän ja maaston rakenteesta. Puustotietojen tuottaminen on mahdollista, kun yhdistetään laserkeilaus, ilmakuva ja tarkat koealatiedot. Menetelmä on nopea, maastotyön tarve on vähäisempi ja kustannukset ovat alhaisemmat kuin maastossa kerätyn metsävaratiedon.



Keilausalueelta mitataan yhteensä noin 800 tarkkaan paikannettua maastokoealaa kesällä ja syksyllä.



Laserkeilausmenetelmällä tuotetulle puustotiedolle tehdään myös laadunarviointia, jota varten käydään maastossa mittaamassa joitakin metsikkökuvioita ja verrataan saatuja tuloksia puustotulkinnalla saatuihin tuloksiin.



Kun laserkeilausalueen maastotyöt on tehty, aloitetaan varsinainen metsävaratietojen tuottaminen, missä koko keilausalueelle tuotetaan puustotiedot ja hakkuu- ja metsänhoitoesitykset.



Metsänomistajilla on mahdollisuus päästä katsomaan tilansa uusia metsävaratietoja kesällä 2019 Metsään.fi –palvelun kautta.