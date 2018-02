Oulun seudun kunnista vain neljä kasvatti asukaslukuaan viime vuonna – Kempeleen kasvu vahvinta

Oulun seudun kunnista vain neljä on onnistunut kasvattamaan viime vuonna asukaslukuaan. Ne ovat Kempele, Liminka, Oulu ja Muhos.

Koko Oulun seudulla oli vuoden lopussa 2 850 asukasta enemmän kuin vuoden alussa.

Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi seuraa tilastokeskuksen väkilukutilastoja säännöllisesti ja tekee niistä kuukausittain taulukot.

Kempeleessä kasvu on seudun kunnista suhteellisesti vahvin. Kasvu on ollut vuosittain noin 1,4 prosenttia

Tähän saakka Oulun kaupungin ja koko seudun väestönkasvun rakenne on eronnut muista suurimmista kaupungeista – esimerkiksi Tampereesta ja Turusta – siinä, että kasvusta suurempi osuus on ollut peräisin syntyvyydestä ja pienempi kuntien välisestä muuttoliikkeestä. Nyt syntyvyyden osuus on kapenemassa.





Luonnollinen kasvu ja muuttoliike

Oulussa väkiluku kasvaa. Suurin selitys on luonnollinen kasvu: lapsia syntyy yhä kuolleisuutta enemmän. Sitten tulee nettosiirtolaisuus eli kaupunkiin muuttaneiden ulkomaalaisten ja sieltä poismuuttaneiden ulkomaalaisten erotus.

– Merkittävin osa on työperäisiä maahanmuuttajia ja muuttajia, joiden kaupunkiin muuton syy on opiskelu, puoliso tai perhe, toteaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Kolmantena on kuntien välinen nettomuutto. Ouluun on tultu Pohjois- ja Keski-Suomesta.

– Nyt ja tulevaisuudessa Oulun pitää olla niin vetovoimainen, että saamme muuttajia myös pääkaupunkiseudulta ja ulkomailta.