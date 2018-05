Oulun seudulla havaittiin lähes sata uhanalaista kiljuhanhea

WWF:n työryhmä laski tänä keväänä Oulun seudulla lähes sata kiljuhanhea jokavuotisessa tehotarkkailussa. Kiljuhanhi on Pohjoismaissa pesivistä lintulajeista uhanalaisin, minkä vuoksi WWF on ilahtunut kannan kasvusta.

Viime vuonna Oulun seudulla nähtiin jopa 124 kiljuhanhea, mikä oli ennätysmäärä sitten vuoden 1963. 2000-luvun alun huonoimpina vuosina kiljuhanhia havaittiin vuosittain vain alle kymmenen.

– Tänä keväänä laskimme Siikajoella, Liminganlahdella ja Hailuodossa varmuudella 96 yksilöä, mahdollisesti jopa sata. Vaikka määrä on hieman viimevuotista ennätystä pienempi, on se silti seurantahistorian kolmanneksi suurin. On ollut hienoa olla omin silmin todistamassa Pohjolan kiljuhanhikannan orastavaa kasvua, WWF:n kiljuhanhityöryhmän perustajajäsen Juha Markkola sanoo.

Kiljuhanhet muuttavat keväisin Kreikassa sijaitsevilta talvehtimisalueiltaan pohjoiseen pesimään. Matkalla kohti Pohjois-Norjassa sijaitsevia pesimäalueitaan ne pysähtyvät Oulun seudulle lepäämään ja ruokailemaan, jolloin WWF:n kiljuhanhityöryhmä laskee ne kannan kehityksen arvioimiseksi.

Ensimmäiset kiljuhanhet havaittiin 29. huhtikuuta ja viimeiset jatkoivat muuttoaan pohjoiseen 14. toukokuuta. Linnut ovat tällä hetkellä Pohjois-Norjassa. Noin puolet niistä on edelleen Porsanginvuonon rantaniityillä, mutta toinen puoli on jo siirtynyt pesimäpaikoille tuntureille, missä lumi on sulanut erittäin aikaisin.

Suomessa kiljuhanhen pesintä on varmistettu edellisen kerran yli 20 vuotta sitten, mutta Norjan kannan voimistuessa todennäköisyys pesinnälle kasvaa myös Suomessa.