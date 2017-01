Oulun Ruskoon tulossa uusi hypermarket

Ruskoon kaavoitetaan uusi hypermarket. Se tulee Laakeritien varteen vastapäätä Ruskon K-citymarketia.



Laakeritie 7–9:ään suunniteltu uusi kaupallinen palvelu on hypermarket-konseptilla toimiva vähittäiskaupan suuryksikkö. Lisäksi rakennukseen sijoittuu joitakin etumyymälöitä ja kaupallisia palveluita.



Rakennuksessa on kerrosalaneliömetrejä noin 8 000, joista päivittäistavarakaupan pinta-ala on noin 3 000 kerrosalaneliötä ja muun myymälän pinta-ala noin 4 000 neliötä. Varastojen ja sosiaalitilojen pinta-alaksi jää noin 1 000 neliömetriä.



Kaavaa käsiteltiin Oulun yhdyskuntalautakunnassa tiistaina.