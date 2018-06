Oulun Ratapiha -hanke nytkähti eteenpäin – kehitysvaiheen rahoittajat varmistuneet

Oulun Ratapiha -hankkeen kehitysvaiheen rahoittajat ovat varmistuneet. Rahoitus on vielä ehdollinen. Hanke etenee vasta, kun alueen maanomistajat tekevät ratkaisuja.

Oulun Ratapiha -hanke on ottanut askeleen eteenpäin, kun hankkeelle on saatu kehitysvaiheen rahoittajat. Oulu Ratapiha -hanke on rakennushanke, joka käsittää Asemanseudun uudelleen kaavoituksen. Suurin uudistus on alueelle kaavailtu monitoimiareena, joka korvaisi Raksilan vanhan jäähallin.

Oulun Ratapiha -hanke rahoitetaan kehitys- ja rakennusvaiheissa. Rahoitus on vielä ehdollista, eli mitään ei aleta vielä rakentaa. Hanke odottaa maanomistajien VR Yhtymä Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen jättävän alueen asemakaavoitushakemuksen. Hankkeen kehitysvaiheen budjetiksi on arvioitu 3–5 miljoonaa euroa.

Hankkeen kehitysvaiheen päärahoittajana toimii oululainen osakeyhtiö Partnera. Oulun kaupunki on Partneran suurin omistaja.

– Me katsomme, että se on yhteiskunnallisesti merkittävä hanke ja se on meille myös sijoitus, Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola sanoo.

Pirkolan mukaan Partneran sijoittama rahamäärä on "kohtuullisen merkittävä".

– Hanke on erittäin positiivinen alueelle ja paikka on hyvä. Meidän näkemyksemme on, että hankkeen takana on laajamittainen tuki. Partneran strategiassa on sijoittaminen yksityisen ja julkisen sektorin rajapintaan, ja tämähän on sitä, Pirkola sanoo.

Hanke on vielä paikoillaan

Muita sijoittajia hankkeessa ovat Oulu Ratapiha Kehitys Oy, joka koostuu useista toimijoista, sekä yksityinen sijoittaja. Oulun Kärpät Oy on muun muassa mukana kehitysvaiheessa. Toimitusjohtaja Tommi Virkkusen mukaan Kärppien rooli hankkeen rahoituksen suhteen on pieni.

– Valmiissa hankkeessa toimisimme päävuokralaisena monitoimiareenalle ja pyörittäisimme areenan toimintaa, Virkkunen selventää.

Tällä hetkellä hanke on vielä paikoillaan, koska Senaatti-kiinteistöt ei ole antanut Ratapihan maaomistuksesta ratkaisua, kerrotaan GSP Group Oy:stä, joka toimii kehityshankkeessa vetäjän roolissa. Senaatti-kiinteistöt omistaa Asemanseudun alueesta 57 prosenttia. Senaatti-kiinteistöjen edustajaa ei tavoitettu kommentoimaan alueen hankkeen kehittämispäätöksestä.

Virkkunen toivoo, että asia etenisi nopeasti. Raksilan vanha jäähalli kaipaa kunnostusta, hän toteaa.

– Hanke seisoo nyt Senaatin omistusjärjestelyjen takia. Toivoisimme, että asia menisi pian eteenpäin. Muuten meidän on pakko alkaa miettimään vanhan hallin kunnostuksia tai alkaa suunnittelemaan kokonaan uutta hallia, hän toteaa.

Oulun kaupunginhallitus on ottanut kehittämis- ja kaavavaiheeseen myönteisen kannan kokouksessaan maaliskuussa 2018. Kaupungin rooli kustannussitoumuksista on määrä päättää vuoden 2019 loppuun mennessä.