Oulun Rantasaunaseura on mukana viemässä saunomista Unescon kulttuuriperintöluetteloon – Tuiran saunalautalla luvassa vilinää

Oulun Rantasaunaseura on mukana Sauna Unescoon -hankkeessa, jonka tavoitteena on saada suomalainen saunominen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin.

Oulun Rantasaunaseuran puheenjohtaja Markku Seppänen kuuluu hankkeen valtakunnalliseen työryhmään. Saunaa on viemässä Unescon kulttuuriperinnöksi lähes 30 saunaseuraa ja -yhdistystä Suomessa. Lopullisen päätöksen hakemisesta tekee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kansainvälisyys on esillä saunakulttuurissa Oulussa ensi kesänä, sillä kansainvälisen saunakongressin vieraat pääsevät kokeilemaan Tuiran saunalauttaa eli Kesän Saunaa.

Suuri saunakongressi pidetään Haaparannassa ja Torniossa kesäkuun alkupuolella, ja halukkaille osallistujille järjestetään tutustumismatka Tuiran saunalautalle ja Toppilansaaren yhteisösaunaan.

Svenska Bastuakademienin järjstämään kongressiin odotetaan noin 300 osanottajaa. He ovat lähinnä saunaan ja matkailuun liittyvien yritysten edustajia sekä jonkin verran saunaharrastajia. Kaukaisimmat vieraat tulevat USA:sta, Kiinasta ja Japanista, useimmat vieraista ovat Pohjoismaista ja Saksasta.

– Kansainvälisille saunavieraille on luvassa muun muassa kuppausnäytös, kertoo Oulun Rantasaunaseuran tiedottaja Niina Jortikka.

Peilityyni Oulujoki auringonpaisteessa helli saunojia Tuirassa viime kesänä. KUVA: Tiina Wallin

Kansainvälisyyttä on riittänyt Tuiran saunalautalla aikaisemminkin, sillä siellä on vieraillut neljän kesän aikana kävijöitä noin 50 eri maasta. Yhteensä saunojia on ollut 19 500.

Jortikan mukaan maailmalla on paljon ihmisiä, joita kiinnostaa saunamatkailun kokemukset. Esimerkiksi Oulun kaupungin matkailumateriaalissa Tuiran saunalautta on tuotu esille.

Ensi kesänä Oulussa on jälleen luvassa myös saunateatteria, sillä Tuiran saunalautalle on tulossa jo kolmatta kertaa ATT Ensemblen saunateatteria.

Saunaseurat ja -yhdistyksen ovat ajaneet myös suomalaisen saunan päivän saamista liputuspäiväksi. Saunan päivä eli kesäkuun toinen lauantai on vapaaehtoinen liputuspäivä, mutta sen statusta halutaan nostaa.

Saunalautta avataan yleisölle viimeistään kesäkuussa

Tuiran saunalautan talkoolaisporukka on kokoontumassa parin viikon päästä, jolloin ensi kesäkautta ryhdytään pohtimaan.

Luvassa on lautan kunnostusta talkootöinä. Yleisö pääsee jälleen ottamaan löylyt Tuiran saunalautalla viimeistään kesäkuussa.

– Vilpoisa viime kevät opetti, ettei ole järkevää kovin aikaisin aloittaa Kesän Saunan toimintaa. Mutta jos tulee superlämmin kevät, tehdään korjausliike aloituksessa, Jortikka selittää.

Kesän Saunaa Tuirassa hoidetaan talkoolaisvoimin. Uusia talkoolaisia otetaan mukaan saunanlämmityspuuhiin ja heitä opetetaan kurssilla toukokuun aikana.

Jortikan mukaan talkoolaisten Facebook-ryhmässä on 134 jäsentä, heistä 30-40 on aktiivisia.

Sauna lämpenee monta kertaa kesän aikana Tuiran rannassa, sillä kylmänä viime kesänäkin saunalautalla löylytteli 6 500 saunojaa.