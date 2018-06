Oulun poliisilaitoksella suunnitellaan jälleen muuttoa – keskustassa ja Intiössä sijaitsevat toiminnot siirtyisivät Taka-Lyöttyyn

Oulun poliisilaitoksella suunnitellaan jälleen uutta muuttoa. Poliisilaitos selvittää yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa vaihtoehtoa, jossa poliisin Oulun keskustassa Saaristonkadulla sijaitsevat toiminnot sekä Intiön kasarmialueella sijaitsevat toiminnot yhdistettäisiin saman katon alle.



Ne muuttaisivat Taka-Lyöttyyn huonekaluliikkeitä lähellä olevaan kiinteistöön, jossa toimi aikaisemmin esimerkiksi huonekaluliike Sotka ja Oulun opetustoimi.



– Harkitsemme vakavasti tätä vaihtoehtoa. Se olisi toiminnallisesti hyvällä paikalla ja siellä olisi meille riittävästi tilaa, Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö Sauli Kuha kuvailee.



Saaristonkadulla sijaitsevat nykyisin muun muassa poliisin lupapalvelut eli esimerkiksi passi- ja henkilökorttiasiat, löytötavarat ja palvelupäivystys, johon voi jättää rikosilmoituksen. Siellä hoidetaan myös muun muassa sakkoasiat, aselupahaastattelut ja asetarkastukset, minkä lisäksi siellä on myös osa rikostutkijoista.



Intiössä Viestikadulla puolestaan on valtaosa rikostutkinnasta sekä keskusrikospoliisi. Joitakin tutkijoita on myös Hiukkavaarassa pääpoliisiasemalla.



Sauli Kuhan mukaan Saaristonkadun ja Viestikadun väistötiloihin päädyttiin vuonna 2017 tilanteessa, jossa laitoksen työntekijöiden sisäilmaoireilu oli paisunut vakavaksi ja Rata-aukiolta haluttiin siirtyä mahdollisimman nopeasti pois.

Hajautettu malli ei ole kuitenkaan pidemmän päälle toimiva ratkaisu.

– Rikostutkijat ovat nyt useassa eri paikassa. Se aiheuttaa toiminnallisia ongelmia päivittäin. Joudumme kulkemaan läpi kaupungin ristiin rastiin, poliisipäällikkö selittää.