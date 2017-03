Oulun poliisi varoittaa: Nettihuijarit kaupanneet olemattomia koiria ja koiranpentuja

Oulun poliisi varoittaa olemattomia eläimiä kauppaavista nettihuijareista.

Rikoskomisario Jan Sormusen mukaan poliisilla on tiedossa tuoreita tapauksia, joissa ihmisiltä on huijattu rahaa pyytämällä varausmaksu koiranpennusta tai koirasta.

Uusimmat tapaukset ovat viime viikolta. Rahalliset menetykset ovat olleet 200–300 euron luokkaa, Sormunen kertoo.

– Ihmiset turhan kevyesti suostuvat siirtelemään isoja summia.

Poliisi neuvoo olemaan maksamatta varausmaksua ennen kuin on varmistunut, että varattava eläin on todella olemassa ja se on sellainen kuin myyjä väittää. Myös eläimen taustasta kannattaa pyrkiä varmistumaan.

Esimerkiksi ostettavasta koirasta kannattaa pyytää kuvia, videoita ja tietoja pentujen emosta sekä uroksesta. Hyvä tapa on myös pyytää mahdollisuutta käydä katsomassa kaupattavaa eläintä.

Lukuisia varoitusmerkkejä

Poliisin mukaan vakavia varoitusmerkkejä huijauksesta on useita: myyjällä on kova kiire tehdä kaupat tai hän ei suostu laittamaan eläimestä kuvia tai väittää, että pennut eivät ole vielä syntyneet.

Tyypillisiä ovat myös väitteet, että "vain yksi pentu on enää varaamatta" tai että eläimet ovat jossakin toisessa paikassa.

Varuillaan kannattaa myös olla, jos myyjä kertoo ettei syystä tai toisesta voi lähettää valokuvia tai kopioita todistuksista

– Tällöin varausmaksua ei kannata maksaa, Oulun poliisista muistutetaan.

Ostajan kannalta turvallisimmat maksutavat ovat käteiskauppa ja posti- tai bussiennakkopalvelut. Jälkimmäisiä käyttämällä raha voidaan petostapauksessa jäädyttää ja palauttaa helpommin maksajalleen.

Yleensä petollisella mielellä liikkeellä olevat myyjät eivät näihin suostu, vaan vaativat maksun pankkitililleen ja väittävät olevansa rehellisiä, koska suostuvat kertomaan tilinumeronsa ostajalle.

Sormunen muistuttaa, että nettihuijarit harvoin välittävät kiinni jäämisestä ja rangaistuksesta – vain rahan saaminen kiinnostaa.

Esimerkiksi sakkorangaistus voi olla vähäinen suhteessa saatuun rikoshyötyyn.

Poliisin mukaan usein rahat nostetaan käteisenä tililtä nopeasti maksun saavuttua. Tekijä voidaan saada rikosoikeudelliseen vastuuseen, mutta maksettuja euroja saadaan hyvin harvoin takaisin edes ulosotossa.