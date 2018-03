Oulun poliisille on tehty rikosilmoitus Oulussa lauantai-iltana tapahtuneesta raiskauksesta. Rikoskomisario Jussi Hyrkäs vahvistaa, että tapaus on poliisin tutkinnassa. Yksi epäilty on poliisin tiedossa.

Muuten poliisi on niukkasanainen tapauksen yksityiskohdista. Hyrkäs ei ota kantaa muun muassa siihen, olivatko rikoksesta epäilty ja uhri ennestään tuttuja.

Iltalehden mukaan raiskaus tapahtui anniskeluravintolan wc-tiloissa.