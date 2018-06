Oulun poliisi puhallutti lähes 4000 kuskia, kiinni jäi neljä rattijuoppoa – 21 kuljettajaa ajoi maistissa

Erikoista, että pitää tilastoida niitä, joilla mittari vähän värähtää. Eivät ne mitään rikollisia ole, eikä niihin voida puuttua. Suomessa on säädetty promilleraja ja sen alittamista ei tarvitse tilastoida tai valvoa. Yhtä hyödyllistä on tilastoida kansalaisten ajatuksia siitä, mitä rikollista he voivat päässään ajatella.

Keskittykää törkeiden rattijuoppojen etsintään ja jättäkää sallitut lukemat puhaltaneet rauhaan.