Oulun Päivät 2018 -kaupunkifestivaalin ohjelma on valmistunut. Kolmiviikkoinen festivaali kestää 15.6.-8.7. ja sen aikana on lähes 150 tapahtumaa.

Oulun Päivien painettu ohjelma jaetaan koteihin 6. kesäkuuta ja ohjelmatietoja päivitetään Oulun Päivien www-sivuilla.

Festivaali avaustapahtuma Rumputukset ja julistukset on Rotuaarin lavalla lauantaina 16. kesäkuuta klo 12. Oulun Päivien puheen pitää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen. Musiikista vastaa Henry Ojutkangas & Arto Louhela Band.

Rumputusten ja julistusten jälkeen Rotuaarin lavalla palkitaan positiivisin oululainen. Kello 13.30 alkaa uusi musiikkitapahtuma Sounds of Oulu, jonka ohjelmassa on jazz-paraati, jamia kadulla Valkean edustalla sekä oululaisten big bandien konsertti klo 14-17 Rotuaarin lavalla sekä Sounds of Oulu -iltaohjelmaa ydinkeskustan ravintoloissa.

Oulun Päivien aikana on ohjelmaa kulttuurin, liikunnan ja urheilun saralla. Lisäksi on paljon tarjontaa lapsille ja lapsiperheille. Kaupunkifestivaalin aikana pidetään myös korttelitapahtumat Titta på Tuira ja Karjasilta Blues sekä järjestetään yksi Suomen suurimmista katutanssitapahtumista Oulu Katutanssit 2018.