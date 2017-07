Oulun Musiikkivideofestivaalien koko ohjelmisto on julkaistu. Festivaalin teemoja ovat tänä vuonna musiikin voima, yhteiskunnallinen ulottuvuus ja kotimainen tarinankerrontaperinne.

Festivaaleilla nähdään Suomen ensi-illassa dokumenttielokuva Whitney: Can I Be Me. Dokumentti kuvaa Whitney Houstonin traagista elämää ja liittää sen vaiheet yhteiskunnalliseen analyysiin ja showbisneksen kritiikkiin.

Norjalainen Northern Disco Lights kertoo syrjäisestä Tromssan kaupungista alkunsa saaneen ja sittemmin maailman valloittaneen norjalaisen diskomusiikin synnystä.

Rumble - Indians Who Rock the World nostaa esiin Amerikan alkuperäisväestön tärkeän, aiemmin sivuutetun roolin rockmusiikin kehityksessä ja käsittelee musiikin kautta laajempia sosiaalisia teemoja.

Kotimainen ohjelmisto koostuu suomalaisen mielenmaiseman kuvauksista. Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen on Eput-elokuvan näytösvieras, ja hänen seuraansa liittyy myös Musiikin edistämissäätiön AV-toimikunnan puheenjohtaja Finn Andersson.

Musiikkivideo- ja erikoisnäytöksissä nähdään muun muassa Leevi and the Leavingsin esiintymistaltiointien estetiikkaa sekä Karpon parhaat -kooste, johon on koottu katkelmia Hannu Karpon reportaaseista.

Festivaalien jatkoklubeilla nähdään kirjo kansainvälisiä ja kotimaisia muusikoita. Klubeilla esiintyvät muun muassa Northern Disco Ligthsin Bjørn Torske, Zuzu Zakarian ja Tatu Metsätähden muodostama Ya Tosiba sekä Radiopuhelimet sekä K-X-P.

Festivaalit järjestetään 23.–27. elokuuta osana Oulun juhlaviikkoja.