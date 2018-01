Torstaina käydyssä keskustelutilaisuudessa kävi ilmi, että Oulun kaupunki esittää Kiimingin, Laanilan ja Oulunsalon lukioiden lakkauttamista ja yhdistämistä jättilukioksi.

Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen sanoo kuulleensa asiasta torstaina ensimmäistä kertaa.

– Vaikuttaa aivan kummalliselta, että valtuuston edellisestä päätöksestä säilyttää lukiot ei ole kahta vuotta, ja nyt jo se halutaan purkaa. Opiskelijoille ehdottomasti paras vaihtoehto on saada käydä koulua suhteellisen lähellä kotia, Räsänen sanoo.

Oulunsalon rehtori Tuula Tervonen sanoo puolestaan kuulleensa asiasta alustavasti tiistaina henkilöstöpalaverissa. Tervosen mukaan hänet yllätti se, että vanha lakkautuspäätös otettiin jälleen esille.

– Tässä välillä valtuusto on vaihtunut ja kaupunginjohtaja on vaihtunut ja vanhat suunnitelmat on näköjään kaivettu uudelleen esille.

2016 lukiot päätettiin säilyttää, päätöstä kiiteltiin

Kaupunki pohti aiemminkin lukioiden lakkauttamista. Kaupunki päätti kuitenkin kesällä 2016, että Kiimingin ja Oulunsalon lukiot saisivat jatkaa toimintaansa. Tervosen mukaan Oulunsalossa toivotaan, että tuo päätös pysyisi.

– Kuluttavinta on se, että asia nousee jälleen esille. Toki tyydymme siihen, mitä päättäjät päättävät ja sopeudumme siihen, mutta kaikkein rasittavinta on se, että päätöstä ei ole.

Jättilukiota kaavaillaan Oulun ammattikorkeakoulun tyhjilleen jäävään kampukseen Kaukovainiolle. Pia Räsänen Kiimingin lukiosta sanoo, että lukion lakkauttamisesta seuraava suurin ongelma opiskelijoille olisi koulutuksen saavutettavuus.

– Meille tulee opiskelijoita paitsi Kiimingistä, myös Yli-Iistä ja Ylikiimingistä. Yli-Iistä tulee aamun ainoa bussi kello kahdeksan ja lähtee takaisin kello 16. Miten opiskelijat pääsisivät Oulun keskustaan, ja moneltako heidän pitäisi oikeasti lähteä, Räsänen kysyy.

Räsänen sanoo, että kaikilla vanhemmilla ei ole varaa esimerkiksi vuokrata lapsilleen asuntoja läheltä koulua lukio-opiskelua varten.

– Pelkään, että jotkut lapset jäisivät siten pelkän peruskoulun varaan.

Oulunsalossa koulumatkan piteneminen olisi myös jonkinasteinen ongelma, mutta rehtori Tuula Tervonen ottaa esille myös koulujen koon.

– Oulun kokoisessa kaupungissa tulisi olla vaihtoehtoja. Suurlukio ei ole kaikille paras vaihtoehto. Me olemme keskikokoinen lukio ja meidän toimintamme on erilaista kuin tuhannen oppilaan lukiossa.

Myös Pia Räsänen kiinnittää huomiota koulujen kokoon.

- Suurissa yksiköissä yritetään varmasti parasta ja taata samat palvelut kuten terveydenhoito, psykologit ja kuraattorit kuin pienemmissä. En silti usko, että jokaisen opiskelijan huomioon ottaminen yksilöinä on mahdollista samalla tavalla, Räsänen sanoo.

Kiimingin lukiossa on nin 250 opiskelijaa ja Oulunsalon lukiossa noin 240. Laanilan lukiossa opiskelijoita on noin 320, jolloin yhdistetyssä lukiossa olisi opiskelijoita noin 800.

Esitys hämmentää opettajia

Pia Räsäsen mukaan Kiimingissä opettajat ovat hämmentyneitä torstain keskustelutilaisuuden jälkimainingeissa. Räsäsen mukaan lukio on opiskelijahakujen perusteella hyvin suosittu.

– On käynyt niin, että yhteishaun aikaan on tehty esityksiä Kiimingin lukion lakkauttamisesta. Siitäkin huolimatta meille on ollut paljon hakijoita, vaikka lakkautusuhka on ollut tiedossa, Räsänen sanoo.

Tuula Tervonen sanoo puolestaan, että Oulunsalon lukiolla on toimivat tilat eikä tarvetta ole esimerkiksi mittavalle remontille.

– Meidän toimintamme on aika kustannustehokasta. Ja jos tällä alueella asuva opiskelija haluaa valita pienemmän lukion, meidän koulumme on tietysti erinomainen vaihtoehto.

Oulun kaupunki esittää nyt kahta vaihtoehtoa palveluverkkoselvityksessä. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan Kiimingin, Laanilan ja Oulunsalon lukiot lakkautettaisiin nykymuodossaan ja ne yhdistettäisiin yhdeksi jättilukioksi.

Toinen vaihtoehto on, että Laanilan lukio jatkaisi entisellään ja Kiimingin lukio siirtyisi rakennettavan Jokirannan koulun yhteyteen ja Oulunsalon lukio lakkautettaisiin.