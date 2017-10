Oulun Liikekeskus ry teki yhteistyösopimuksen entisen vetäjänsä Heikki Viertolan kanssa - toimii myös vt. toiminnanjohtajana

Oulun Liikekeskus ry on solminut yhteistyösopimuksen aiemmin yhdistystä vetäneen ja sittemmin eläkkeelle siirtyneen Heikki Viertolan kanssa.

Hänen työnsä keskittyy yhdistyksen mukaan Liikekeskuksen ja Narikan nykyisten toimintojen "kehittämiseen ja terävöittämiseen".

Viertola aloittaa saman tien ydinkeskustan alueen yritysten keskuudessa selvitystyön siitä, millaisia ydinkeskustan yritykset haluavat keskustan toimintojen olevan ja kuinka Liikekeskus ry:n toimintoja pitäisi kehittää, jotta ne vastaavat näihin vaateisiin.

Viertolan tehtävänä on myös selvittää Liikekeskuksen ja Narikan yhteistyön kehittämistä kaupungin kanssa. Oulun kaupungin kanssa on voimassa yhteistyösopimus, joka on tarkoitus päivittää.

Heikki Viertola toimii myös Oulun Liikekeskus ry:n virkaa tekevänä toiminnanjohtajana niin kauan kuin uusi toiminnanjohtaja on valittu.

Viertola palaa näin tilapäisesti tehtävään, jossa toimi hänen jälkeensä Henna Ukonmaanaho.

Ukonmaanaho irtisanoutui toiminnanjohtajan paikalta syyskuussa ja siirtyi lokakuussa Tornion OP:n palvelukseen.