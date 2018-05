Oulun Liikekeskuksen uusi toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg: Kaupunkia syytä elävöittää, ydinkeskusta tarvitsee uutta vetovoimaa

Rotuaari on tukkoinen, pieni ja ankea. Valkea teki siitä entistä ahtaamman. Valkea vetää kyllä porukkaa puoleensa, mutta menokin on sen mukaista. Päihteet, häiriköinti ja roskaaminen ilahduttavat keskustassa kävijöitä. Sekin vähä avaruus, joka keskustasta löytyy on hyödynnetty huonosti. Tiernapoika-patsaskin näyttää siltä, ettei sille ole hädässä keksitty parampaa paikkaa. Jos jotain kehittämistä olisi niin ahtaaseen tilaan voisi hyödyntää jo olemassa olevia tiloja. Nytkin tyhjillään olevia tiloja kyllä löytyy. Väriä keskustaan saisi puilla, kasveilla tai vaikka graffiteilla.