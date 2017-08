Oulun lentoaseman hotellikaavasta sopimus – asemakaava valmistuu ensi keväänä

Oulun lentoaseman läheisyyteen kaavoitetaan uutta hotellia. Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt maanomistaja Fin­avia Oyj. Alueella Lentokentäntien pohjoispuolella ei ole asemakaavaa.



Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä elokuun loppuun.



Finavia Oyj on antanut valtakirjan Kiinteistö Oy Oulun Lentoasemahotellille toteuttajana sopia kaupungin kanssa yhteistoimintasopimuksesta ja tulevasta maankäyttösopimuksesta.



Oulun yhdyskuntalautakunta hyväksyi kiinteistöosakeyhtiön kanssa neuvotellun yhteistoimintasopimuksen tiistaina. Sopimuksen mukaan hotellin asemakaava valmistuu ensi keväänä.